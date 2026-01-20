Пограничники "Форпоста" разбили 2 машины врага и ликвидировали 8 рашистов

Пограничники-пилоты бригады "Форпост" во время боевых вылетов в зоне своей ответственности ликвидировали технику и личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники разбили вдребезги 2 легковых автомобиля и ликвидировали 8 оккупантов, которые пытались замаскироваться среди заснеженной местности.

Также украинские защитники сделали серию сбросов с БПЛА по укрытиям захватчиков.

Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.

