Пограничники "Форпоста" разбили 2 машины врага и ликвидировали 8 рашистов
Пограничники-пилоты бригады "Форпост" во время боевых вылетов в зоне своей ответственности ликвидировали технику и личный состав противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники разбили вдребезги 2 легковых автомобиля и ликвидировали 8 оккупантов, которые пытались замаскироваться среди заснеженной местности.
Также украинские защитники сделали серию сбросов с БПЛА по укрытиям захватчиков.
Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль