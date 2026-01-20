Прикордонники "Форпосту" розтрощили 2 автівки ворога й ліквідували 8 рашистів
Прикордонники-пілоти бригади "Форпост" під час бойових вильотів у смузі своєї відповідальності ліквідували техніку та особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники розтрощили на друзки 2 легкові автівки та ліквідували 8 окупантів, які намагалися замаскуватися серед засніженої місцевості.
Також українські захисники зробили серію скидів з БпЛА по укриттях загарбників.
Кадри бойової роботи оприлюднені в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
