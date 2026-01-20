Десантники 80-й бригады сбили над Сумщиной вражеский БПЛА "Форпост" стоимостью $7,5 млн
Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады (8-й корпус ДШВ) продолжают демонстрировать высокую эффективность в защите украинского неба. На днях над Сумщиной они уничтожили одну из самых дорогих и редких целей в российском арсенале беспилотников - разведывательный БПЛА "Форпост".
Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость такого комплекса оценивается в 7,5 млн долларов. Этот дрон является дефицитным для оккупационных войск, поскольку предназначен для ведения глубокой разведки и корректировки огня на больших расстояниях.
Подробности операции:
Обнаружение: вражеская "птичка" вела разведку позиций Сил обороны Украины на Сумском направлении.
Уничтожение: Благодаря слаженным действиям расчета ПВО 80-й бригады, БПЛА был оперативно обнаружен и превращен в кучу металлолома.
Статистика: Это уже второй "Форпост" на счету зенитчиков Галицкой бригады. Предыдущий аналогичный борт десантники сбили в этом же регионе летом 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Середня вартість: $30-33 мільйони за одиницю (2024-2025 рр.).
Старіші моделі: близько $10,5 млн (з датчиками).
