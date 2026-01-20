РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
3 789 7

Десантники 80-й бригады сбили над Сумщиной вражеский БПЛА "Форпост" стоимостью $7,5 млн

Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады (8-й корпус ДШВ) продолжают демонстрировать высокую эффективность в защите украинского неба. На днях над Сумщиной они уничтожили одну из самых дорогих и редких целей в российском арсенале беспилотников - разведывательный БПЛА "Форпост".

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость такого комплекса оценивается в 7,5 млн долларов. Этот дрон является дефицитным для оккупационных войск, поскольку предназначен для ведения глубокой разведки и корректировки огня на больших расстояниях.

Подробности операции:

  • Обнаружение: вражеская "птичка" вела разведку позиций Сил обороны Украины на Сумском направлении.

  • Уничтожение: Благодаря слаженным действиям расчета ПВО 80-й бригады, БПЛА был оперативно обнаружен и превращен в кучу металлолома.

  • Статистика: Это уже второй "Форпост" на счету зенитчиков Галицкой бригады. Предыдущий аналогичный борт десантники сбили в этом же регионе летом 2025 года.

Автор: 

беспилотник (5095) Сумская область (4119) уничтожение (9655) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (164) ДШВ Десантно-штурмовые войска (440)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце 7,5 млн доларів коштує? Серйозно ?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:17 Ответить
Ізраїльська розробка, він і у них не дешевше
показать весь комментарий
20.01.2026 14:20 Ответить
там складові німеччина, швейцарія
показать весь комментарий
20.01.2026 14:23 Ответить
+ відкати, + зарплата персонала. Я розумію як кінцева ціна формується)
показать весь комментарий
20.01.2026 14:25 Ответить
дрон MQ-9 Reaper
Середня вартість: $30-33 мільйони за одиницю (2024-2025 рр.).

Старіші моделі: близько $10,5 млн (з датчиками).
показать весь комментарий
20.01.2026 15:09 Ответить
Мотоциклетка люлька + колеса з купівельного візка + здоровенний вантуз на дах + 2 крила з вітряка + пластіковий вазон для садової гірки у хвіст + китайська начінка... і вуа-ля - БпЛА за 7,5 лямів
показать весь комментарий
20.01.2026 14:55 Ответить
Ну якщо з чистого золота, інкрустований алмазами- то може і коштуватиме скільки. Але буде важкий і не полетить.
Прямо якась таємниця...
показать весь комментарий
20.01.2026 15:22 Ответить
 
 