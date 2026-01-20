Десантники 80-ї бригади збили над Сумщиною ворожий БпЛА "Форпост" вартістю $7,5 млн

Зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади (8-й корпус ДШВ) продовжують демонструвати високу ефективність у захисті українського неба. Днями над Сумщиною вони знищили одну з найдорожчих та найрідкісніших цілей у російському арсеналі безпілотників - розвідувальний БпЛА "Форпост".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість такого комплексу оцінюється у 7,5 мільйонів доларів. Цей дрон є дефіцитним для окупаційних військ, оскільки призначений для ведення глибокої розвідки та коригування вогню на великих відстанях.

Подробиці операції:

  • Виявлення: Ворожа "пташка" вела розвідку позицій Сил оборони України на Сумському напрямку.

  • Знищення: Завдяки злагодженим діям розрахунку ППО 80-ї бригади, БпЛА був оперативно виявлений та перетворений на купу металобрухту.

  • Статистика: Це вже другий "Форпост" на рахунку зенітників Галицької бригади. Попередній аналогічний борт десантники збили в цьому ж регіоні влітку 2025 року.

оце 7,5 млн доларів коштує? Серйозно ?
20.01.2026 14:17 Відповісти
Ізраїльська розробка, він і у них не дешевше
20.01.2026 14:20 Відповісти
там складові німеччина, швейцарія
20.01.2026 14:23 Відповісти
+ відкати, + зарплата персонала. Я розумію як кінцева ціна формується)
20.01.2026 14:25 Відповісти
дрон MQ-9 Reaper
Середня вартість: $30-33 мільйони за одиницю (2024-2025 рр.).

Старіші моделі: близько $10,5 млн (з датчиками).
20.01.2026 15:09 Відповісти
Мотоциклетка люлька + колеса з купівельного візка + здоровенний вантуз на дах + 2 крила з вітряка + пластіковий вазон для садової гірки у хвіст + китайська начінка... і вуа-ля - БпЛА за 7,5 лямів
20.01.2026 14:55 Відповісти
Ну якщо з чистого золота, інкрустований алмазами- то може і коштуватиме скільки. Але буде важкий і не полетить.
Прямо якась таємниця...
20.01.2026 15:22 Відповісти
 
 