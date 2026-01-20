Десантники 80-ї бригади збили над Сумщиною ворожий БпЛА "Форпост" вартістю $7,5 млн
Зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади (8-й корпус ДШВ) продовжують демонструвати високу ефективність у захисті українського неба. Днями над Сумщиною вони знищили одну з найдорожчих та найрідкісніших цілей у російському арсеналі безпілотників - розвідувальний БпЛА "Форпост".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вартість такого комплексу оцінюється у 7,5 мільйонів доларів. Цей дрон є дефіцитним для окупаційних військ, оскільки призначений для ведення глибокої розвідки та коригування вогню на великих відстанях.
Подробиці операції:
Виявлення: Ворожа "пташка" вела розвідку позицій Сил оборони України на Сумському напрямку.
Знищення: Завдяки злагодженим діям розрахунку ППО 80-ї бригади, БпЛА був оперативно виявлений та перетворений на купу металобрухту.
Статистика: Це вже другий "Форпост" на рахунку зенітників Галицької бригади. Попередній аналогічний борт десантники збили в цьому ж регіоні влітку 2025 року.
Середня вартість: $30-33 мільйони за одиницю (2024-2025 рр.).
Старіші моделі: близько $10,5 млн (з датчиками).
Прямо якась таємниця...