Десантники 80-ї бригади знищили 4 НРК та 3 рашистів, які сиділи на одному з них. ВIДЕО
Десантники 80-ї бригади Збройних сил України завдали ударів по логістичній техніці окупантів поблизу Сумської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська активно застосовують наземні роботизовані комплекси на цьому напрямку для евакуації особового складу та транспортування провізії.
На оприлюдненому відео - українські військові уразили 4 НРК. На одному з них перебували 3 російські військові, які були ліквідовані разом із технікою.
Під час бойових вильотів також знищено:
- 4 рашиста;
- 1 антену;
- 1 укриття;
- 1 дрон;
- 1 квадроцикл.
Увага! Ненормативна лексика!
