Десантники 80-й бригады уничтожили 4 НРК и трех рашистов, которые сидели на одном из них. ВИДЕО
Десантники 80-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удары по логистической технике оккупантов вблизи Сумщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска активно применяют наземные роботизированные комплексы на этом направлении для эвакуации личного состава и транспортировки провизии.
На обнародованном видео - украинские военные поразили 4 НРК. На одном из них находились 3 российских военных, которые были ликвидированы вместе с техникой.
Во время боевых вылетов также уничтожены:
- 4 рашиста;
- 1 антенна;
- 1 укрытие;
- 1 дрон;
- 1 квадроцикл.
Внимание! Ненормативная лексика!
Oleksandr Valovyi
Владислав Сварчевський
