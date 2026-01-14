Десантники 80-й бригады уничтожили 4 НРК и трех рашистов, которые сидели на одном из них. ВИДЕО

Десантники 80-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удары по логистической технике оккупантов вблизи Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска активно применяют наземные роботизированные комплексы на этом направлении для эвакуации личного состава и транспортировки провизии.

На обнародованном видео - украинские военные поразили 4 НРК. На одном из них находились 3 российских военных, которые были ликвидированы вместе с техникой.

Во время боевых вылетов также уничтожены:

  • 4 рашиста;
  • 1 антенна;
  • 1 укрытие;
  • 1 дрон;
  • 1 квадроцикл.

Внимание! Ненормативная лексика!

Армія! Мова! Віра! Смерть московітам ******!
показать весь комментарий
14.01.2026 00:04 Ответить
Ніхто, крім ВАС, ДШВ!
показать весь комментарий
14.01.2026 01:02 Ответить
 
 