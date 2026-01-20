412-та бригада "Nemesis" за тиждень уразила 10 установок ППО ворога

Протягом тижня оператори 412-ї окремої бригади "Nemesis" СБС уразили 10 пускових установок ЗРК та радіолокаційних станцій противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - РЛС П-18-2 "Пріма" та РЛС С-350 "Вітязь", які є ключовими елементами системи протиповітряної оборони російських військ.

Зазначається, що "Вітязь" став уже другою радіолокаційною станцією новітнього комплексу С-350, ураженою операторами "Nemesis" у січні.

Вартість одного такого комплексу сягає близько 130 мільйонів доларів.

РЛС - очі ППО... Потрібно виколювати такі очі !
"Nemesis" - РЕСПЕКТ!
20.01.2026 18:28 Відповісти
скокаж этого говна у кацапов! сколько перебили а оно не кончается!
20.01.2026 20:50 Відповісти
 
 