412-та бригада "Nemesis" за тиждень уразила 10 установок ППО ворога
Протягом тижня оператори 412-ї окремої бригади "Nemesis" СБС уразили 10 пускових установок ЗРК та радіолокаційних станцій противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - РЛС П-18-2 "Пріма" та РЛС С-350 "Вітязь", які є ключовими елементами системи протиповітряної оборони російських військ.
Зазначається, що "Вітязь" став уже другою радіолокаційною станцією новітнього комплексу С-350, ураженою операторами "Nemesis" у січні.
Вартість одного такого комплексу сягає близько 130 мільйонів доларів.
"Nemesis" - РЕСПЕКТ!