В течение суток бойцы 132-го батальона продвинулись на 900 метров в Покровском направлении
В течение суток наземные подразделения 132-го отдельного разведывательного батальона провели зачистку на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники продвинулись вперед на расстояние около 900 метров, закрепив контроль над местностью.
Также операторы БпЛА "Кары небесной" 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса БР ДШВ обеспечивали непрерывный контроль района с воздуха, выявляли противника и отслеживали его передвижение в зоне проведения зачистки.
Параллельно мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневровое продвижение и непосредственную зачистку территории.
В результате операции враг лишен возможности использовать эту территорию для укрытия или маневра.
У результаті операції ворог позбавлений можливості використовувати цю територію для укриття чи маневру.
Кадры своей боевой работы украинские бойцы показали в телеграм-канале.
Ситуация на Покровском направлении
С начала суток российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.
Украинские защитники мужественно держат позиции и дают отпор штурмовым попыткам врага.
