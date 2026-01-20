Упродовж доби бійці 132-го батальйону просунулися на 900 метрів на Покровському напрямку
Упродовж доби наземні підрозділи 132-го окремого розвідувального батальйону здійснили зачистку на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, захисники просунулися вперед на відстань близько 900 метрів, закріпивши контроль над місцевістю.
Також оператори БпЛА "Кари небесної" 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу ШР ДШВ забезпечували безперервний контроль району з повітря, виявляли противника та відстежували його пересування у зоні проведення зачистки.
Паралельно мобільні групи на квадроциклах діяли на землі, здійснюючи маневрове просування та безпосередню зачистку території.
У результаті операції ворог позбавлений можливості використовувати цю територію для укриття чи маневру.
Кадри своєї бойової роботи українські бійці показали у телеграм-каналі.
Ситуація на Покровському напрямку
Від початку цієї доби російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.
Українські захисники мужньо тримають позиції та дають відсіч штурмовим спробам ворога.
