Бійці 1020-го полку збили 17 ворожих дронів перехоплювачами "STING"

На зафільмованих кадрах перехоплювачі "STING" збили 17 ворожих дронів, які летіли атакувати позиції Сил оборони та мирних мешканців міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку провели майстерну бойову роботу в небі, перехопивши та знищивши безпілотники окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дрон-перехоплювач "STING" здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.

