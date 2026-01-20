Бійці 1020-го полку збили 17 ворожих дронів перехоплювачами "STING"

На зафільмованих кадрах перехоплювачі "STING" збили 17 ворожих дронів, які летіли атакувати позиції Сил оборони та мирних мешканців міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку провели майстерну бойову роботу в небі, перехопивши та знищивши безпілотники окупантів.

Дрон-перехоплювач "STING" здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.

Анализ удара по терминалу Таманнефтегаз ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/analiz-udara-tamanneftegaz/
Слава Україні!! Смерть московітам ******!!
20.01.2026 20:35 Відповісти
красунчики шо тут казати!
20.01.2026 20:39 Відповісти
Їх має бути стільки,що шахед взагалі має втратити будь яку актуальність,раз вже така технологія існує і працює.
20.01.2026 20:47 Відповісти
WTF???

20.01.2026 21:46 Відповісти
Так він же працює не на користь Держави, а на московію.
21.01.2026 09:48 Відповісти
 
 