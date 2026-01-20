Бійці 429-ї бригади "АХІЛЛЕС" уразили систему РЕБ "Борисоглебск-2" окупантів
Воїни 429-ї бригади БпС "Ахіллес" провели успішну спецоперацію по знищенню рідкісної системи РЕБ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці виявили систему "Борисоглебск-2" на Вовчанському напрямку та завдали по ній низку уражень ударними безпілотниками.
Кадри уражень по техніці бійці оприлюднили у соціальних мережах.
