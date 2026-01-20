Бойцы 429-й бригады "АХИЛЛЕС" поразили систему РЭБ "Борисоглебск-2" оккупантов
Воины 429-й бригады БпС "Ахиллес" провели успешную спецоперацию по уничтожению редкой системы РЭБ оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы обнаружили систему "Борисоглебск-2" на Волчанском направлении и нанесли по ней ряд ударов ударными беспилотниками.
Кадры поражений по технике бойцы обнародовали в социальных сетях.
