Бойцы 1020-го полка сбили 17 вражеских дронов перехватчиками "STING"

На снятых кадрах перехватчики "STING" сбили 17 вражеских дронов, которые летели атаковать позиции Сил обороны и мирных жителей городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка провели мастерскую боевую работу в небе, перехватив и уничтожив беспилотники оккупантов.

Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

Смотрите также: 412-я бригада "Nemesis" за неделю поразила 10 установок ПВО врага. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 429-й бригады "АХИЛЛЕС" поразили систему РЭБ "Борисоглебск-2" оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (9655) ВСУ (7563) дроны (6902)
Анализ удара по терминалу Таманнефтегаз ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/analiz-udara-tamanneftegaz/
Слава Україні!! Смерть московітам ******!!
20.01.2026 20:35 Ответить
красунчики шо тут казати!
20.01.2026 20:39 Ответить
Їх має бути стільки,що шахед взагалі має втратити будь яку актуальність,раз вже така технологія існує і працює.
20.01.2026 20:47 Ответить
WTF???

20.01.2026 21:46 Ответить
Так він же працює не на користь Держави, а на московію.
21.01.2026 09:48 Ответить
 
 