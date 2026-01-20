Бойцы 1020-го полка сбили 17 вражеских дронов перехватчиками "STING"

На снятых кадрах перехватчики "STING" сбили 17 вражеских дронов, которые летели атаковать позиции Сил обороны и мирных жителей городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка провели мастерскую боевую работу в небе, перехватив и уничтожив беспилотники оккупантов.

Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

Смотрите также: 412-я бригада "Nemesis" за неделю поразила 10 установок ПВО врага. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 429-й бригады "АХИЛЛЕС" поразили систему РЭБ "Борисоглебск-2" оккупантов. ВИДЕО