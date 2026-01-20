Бойцы 1020-го полка сбили 17 вражеских дронов перехватчиками "STING"
На снятых кадрах перехватчики "STING" сбили 17 вражеских дронов, которые летели атаковать позиции Сил обороны и мирных жителей городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка провели мастерскую боевую работу в небе, перехватив и уничтожив беспилотники оккупантов.
Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.
