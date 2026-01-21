Мінус 5 гармат окупантів на Лиманському напрямку: бойова робота батальйону SIGNUM
Пілоти батальйону SIGNUM провели низку уражень по замаскованих гарматах противника серед лісистої місцевості на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили та знищили 5 ворожих гармат, які є одними з найнебезпечніших цілей на полі бою.
Рашисти намагаються маскувати свою техніку від українських дронів, проте марно.
У результаті українські оператори майстерно влучили у всі виявлені гармати.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але щось багато арти останнього часу у ординців...