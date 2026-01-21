Мінус 5 гармат окупантів на Лиманському напрямку: бойова робота батальйону SIGNUM

Пілоти батальйону SIGNUM провели низку уражень по замаскованих гарматах противника серед лісистої місцевості на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили та знищили 5 ворожих гармат, які є одними з найнебезпечніших цілей на полі бою.

Рашисти намагаються маскувати свою техніку від українських дронів, проте марно.

У результаті українські оператори майстерно влучили у всі виявлені гармати.

армія рф (20824) знищення (9981) дрони (7936) Лиман (230)
вправні оператори дронів, респект!
21.01.2026 19:14 Відповісти
SIGNUMу -Дяка!
Але щось багато арти останнього часу у ординців...
21.01.2026 20:43 Відповісти
 
 