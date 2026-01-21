Дронари 116-й бригады уничтожили 5 единиц техники оккупантов на Купянском направлении

Бойцы 116-й отдельной механизированной бригады поразили дронами 5 единиц техники оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты во время боевых вылетов обнаружили и разбили технику, которая двигалась по заснеженной местности в зоне ответственности бригады.

В частности, уничтожено:

1 самоходную артиллерийскую установку;

1 склад боекомплекта;

2 автомобиля;

1 БПЛА "Молния".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охота на "Буки": на Северослобожанском направлении уничтожены два российских ЗРК. ВИДЕО

Смотрите также: Россиянин снимает тела своих ликвидированных соратников: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы". ВИДЕО

Ситуация в Купянске

В Купянске Харьковской области российская группировка сократилась до нескольких десятков военных, сосредоточенных в одном квартале. Попытки врага сузить плацдарм на левом берегу Оскола остаются безуспешными.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов

"Их (российских подразделений - ред.) не так много осталось... там есть один квартал, где большинство россиян, которые там остались", - сказал Трегубов, отметив, что дальнейшая ситуация будет зависеть от результатов зачистки этого участка.

"По результатам зачистки этого квартала будет понятно, что собственно происходит, но речь идет о нескольких десятках человек в целом", - добавил спикер.