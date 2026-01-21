Прикордонники залетіли дронами на 23 кілометри у тил ворога та рознесли артбатарею та техніку рашистів

Прикордонники залетіли в тил ворога на 23 кілометри та FPV-дронами рознесли артбатарею та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники розвідувально-ударних груп БпЛА бригади "Гарт" також уразили 3 гармати Д-30, вантажівку та склад БК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Найбільш ефектною стала завершальна фаза операції, коли два дрони "відкрили" двері сараю, де лежали боєприпаси рашистів та третій безпілотник завдав удару по боєкомплекту", - коментують бійці під відео.

Кадри українські захисники оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Мінус 5 гармат окупантів на Лиманському напрямку: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти батальйону "Чорний Стриж" знищили 2 ворожі БТР в ангарі на Сумщині. ВIДЕО