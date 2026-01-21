Прикордонники залетіли дронами на 23 кілометри у тил ворога та рознесли артбатарею та техніку рашистів

Прикордонники залетіли в тил ворога на 23 кілометри та FPV-дронами рознесли артбатарею та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники розвідувально-ударних груп БпЛА бригади "Гарт" також уразили 3 гармати Д-30, вантажівку та склад БК.

"Найбільш ефектною стала завершальна фаза операції, коли два дрони "відкрили" двері сараю, де лежали боєприпаси рашистів та третій безпілотник завдав удару по боєкомплекту", - коментують бійці під відео.

Кадри українські захисники оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Мінус 5 гармат окупантів на Лиманському напрямку: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти батальйону "Чорний Стриж" знищили 2 ворожі БТР в ангарі на Сумщині. ВIДЕО

Єдине, чого тут бракує, це гучного КАБУМУ від артилерійських снарядів 😁
21.01.2026 23:03 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
21.01.2026 23:04 Відповісти
А то головки без зарядів у кінці відео, Я вірно розумію що гільзи з пороховим зарядом зберігають окремо?
21.01.2026 23:13 Відповісти
Типовий експерт, у бабиній кофті….
22.01.2026 07:59 Відповісти
Кого маєш на увазі, обоснуй?
22.01.2026 15:09 Відповісти
 
 