Прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували ударними дронами понад 50 військових РФ

Прикордонники-оператори БпЛА РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" провели бойові вильоти на Курському напрямку та уразили укриття, техніку й особовий склад ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони наздогнали та ліквідували 2 рашистів, які намагалися сховатися у своїх укриттях серед лісистої місцевості.

На кадрах знищення:

  • 4 укриттів;
  • 1 автівки;
  • 1 антени;
  • 4 окупантів.

Окрім цього, воїни розказали про ліквідацію близько 50 військових РФ та ще більше їхніх укриттів на Курському напрямку.

