Прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували ударними дронами понад 50 військових РФ

Прикордонники-оператори БпЛА РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" провели бойові вильоти на Курському напрямку та уразили укриття, техніку й особовий склад ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони наздогнали та ліквідували 2 рашистів, які намагалися сховатися у своїх укриттях серед лісистої місцевості.

На кадрах знищення:

4 укриттів;

1 автівки;

1 антени;

4 окупантів.

Окрім цього, воїни розказали про ліквідацію близько 50 військових РФ та ще більше їхніх укриттів на Курському напрямку.

