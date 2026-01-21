Прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували ударними дронами понад 50 військових РФ
Прикордонники-оператори БпЛА РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" провели бойові вильоти на Курському напрямку та уразили укриття, техніку й особовий склад ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони наздогнали та ліквідували 2 рашистів, які намагалися сховатися у своїх укриттях серед лісистої місцевості.
На кадрах знищення:
- 4 укриттів;
- 1 автівки;
- 1 антени;
- 4 окупантів.
Окрім цього, воїни розказали про ліквідацію близько 50 військових РФ та ще більше їхніх укриттів на Курському напрямку.
