Потери РФ выросли с 14 тыс. до 35 тыс. в месяц по сравнению с прошлым годом, - Зеленский

Зеленский о потерях РФ

Сейчас Россия теряет 35 тыс. солдат в месяц, тогда как в прошлом году в этом месяце фиксировалось 14 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Потери РФ выросли более чем в два раза

В частности, Зеленский отметил, что российские потери самые большие из тех, что у них вообще когда-либо были.

"Поэтому я просто делюсь с вами реальной статистикой, а она - 35 тыс. убитых в месяц, 35 тыс. солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тыс.", - сказал президент.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 230 810 (+1 070 за сутки), 11 596 танков, 36 516 артсистем, 23 943 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Сколько РФ мобилизует?

Зеленский отметил, что Россия ежемесячно мобилизует 40-43 тыс. человек, а начала терять 45 тыс.

"Из этих 43 тыс. вы должны знать, что где-то 10-15% бегут и есть определенные раненые... Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дронных технологий и наших операторов дронов", - рассказал он.

Читайте также: Стратегическая цель - уничтожать 50 тыс. оккупантов в месяц, - Федоров

армия РФ Зеленский Владимир ликвидация уничтожение
Оце так статист. Все знає, у всіх справах майстер. За цього всього не вистачає часу слідкувати за міндічами, галущенками, бакановими і наумовами.
22.01.2026 17:57 Ответить
Підрахуй, навіщо ця інформація брехлива? Чому вони при таких втратах сунуть кожен день вперед? Або з вас хтось бреше, або ти працюєш на них.
22.01.2026 18:08 Ответить
Так как джентельмены верят на слово, то тут карта Зеленскому и поперла или иначе говоря, не существует ничего невозможного, если ты п..добол.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:12 Ответить
22.01.2026 17:57 Ответить
Та кацапам все одно.Аби бабам бабки за дохляків платили
22.01.2026 18:01 Ответить
22.01.2026 18:08 Ответить
Розхідні кацапи закінчуються ,а індусів на фронт не заженеш....
22.01.2026 18:08 Ответить
22.01.2026 18:12 Ответить
Но они почему-то все на контракте. А у нас по всем дворам облавы. Но заканчиваются именно касапы, ну да
22.01.2026 18:25 Ответить
Це ніт твоя заслуга оманський зрадник
22.01.2026 18:25 Ответить
Так цинічно,жодного слова про втрати України. Якщо навіть в кращому випадку 1:5 ,то виходить що 7 тисяч українських воїнів гине... Приємного мало.
22.01.2026 18:37 Ответить
*******?
22.01.2026 19:10 Ответить
Він ним був від народження!
22.01.2026 19:48 Ответить
Вже недовго зосталось - армія рашистів в агонії.
22.01.2026 20:10 Ответить
 
 