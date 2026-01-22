Потери РФ выросли с 14 тыс. до 35 тыс. в месяц по сравнению с прошлым годом, - Зеленский

Сейчас Россия теряет 35 тыс. солдат в месяц, тогда как в прошлом году в этом месяце фиксировалось 14 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери РФ выросли более чем в два раза

В частности, Зеленский отметил, что российские потери самые большие из тех, что у них вообще когда-либо были.

"Поэтому я просто делюсь с вами реальной статистикой, а она - 35 тыс. убитых в месяц, 35 тыс. солдат. В прошлом году в этот месяц это было около 14 тыс.", - сказал президент.

Сколько РФ мобилизует?

Зеленский отметил, что Россия ежемесячно мобилизует 40-43 тыс. человек, а начала терять 45 тыс.

"Из этих 43 тыс. вы должны знать, что где-то 10-15% бегут и есть определенные раненые... Вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться из-за наших дронных технологий и наших операторов дронов", - рассказал он.

