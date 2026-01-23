"Це як гра в "бий крота": воїни "Хартії" розповіли про бої з рашистами в Куп’янську, - WP
Російські окупанти продовжують спроби просочуватися у Куп'янськ, зокрема через газопровід. Там їх чекають та знищують.
Як інформує Цензор.НЕТ, видання The Washington Post оприлюднило репортаж із командного пункту одного з батальйонів 13-ї бригади НГУ "Хартія", що діє на Куп'янському напрямку та брав участь в операції з оточення міста.
Подробиці
Українські захисники знищили групу окупантів безпілотниками, коли ті виповзали із закинутого газопроводу в Куп’янську, намагаючись знайти шлях до центру міста.
Єдиний уцілілий рашист, намагаючись зігрітися, зайшов у закинутий будинок та розвів багаття.
Дим з димаря піднімається в повітря - просто в поле зору українських дронів, які весь цей час кружляють у небі.
Журналісти WP спостерігали за операцією у режимі реального часу - на екранах в підземному командному пункті за межами Куп'янська.
Там командири й аналітики української бригади "Хартія" віддають команди операторам безпілотників, які працюють з укриттів поблизу передової. Зрештою один із дронів "ловить" російського солдата, коли той намагається сховатися під деревом. Боєприпас з дрона падає поруч із ціллю.
Контроль над Куп'янськом
Автори матеріалу зауважують, що влітку здавалося, що місто ось-ось впаде. Проте українським воїнам вдалося закріпити контроль над більшою частиною міста протягом останніх місяців.
"Росія захопила Куп’янськ у 2022 році. Місто є важливим залізничним вузлом і розташоване на критичному логістичному маршруті постачання. Проте під час українського контрнаступу того ж року окупанти втратили контроль над ним.
Відтоді Москва не відмовлялася від спроб повернути Куп’янськ, а торік — на тлі ослаблення української оборони та старту мирних перемовин — ці спроби різко активізувалися", - пише видання.
Військові кажуть, що контрнаступ на північному сході триває та є одним із небагатьох реальних тактичних успіхів України за минулий рік.
"І водночас доводить, що за умови належного озброєння та організації українська армія все ще здатна витісняти російські війська", - додали вони.
Росія розраховувала використати Куп’янськ як розмінну монету — інструмент тиску на Київ з метою обміну на українські території на інших напрямках. Цей задум Україна зірвала. Київ уже давно й послідовно заявляє, що будь-які ініціативи з "обміну територіями" з Росією є неприйнятними.
"Ми розуміємо, що маємо створити належні умови, щоб дати нашому президентові більше важелів під час переговорів, бо наша зовнішня політика передусім ґрунтується на успіхах на полі бою", - каже полковник Максим Голубок, начальник штабу 2-го корпусу Національної гвардії, до складу якого входить бригада "Хартія".
Оборона міста
Минулого літа Україна зосередилася на інших ділянках інтенсивних бойових дій, зокрема на Донеччині. Тоді командування РФ виявило вразливі місця в обороні Куп’янська. Раптовий натиск застав українські підрозділи зненацька, й лінія фронту опинилася на межі обвалу, зазначають автори матеріалу.
Українські командири почали бити на сполох та попереджати вище військове керівництво: якщо негайно не відправити туди підкріплення з підготовлених резервів, місто буде оточене й втрачено.
"Така поразка перекрила б критично важливі логістичні маршрути, необхідні Україні для утримання інших ділянок фронту, і стала б серйозною політичною перемогою для Путіна — якраз у момент, коли він намагається послабити позиції України за столом перемовин.
Україна терміново переорієнтувала увагу на Куп’янськ, перекинувши туди спеціалізовані підрозділи безпілотних систем і піхоти, та змогла перехопити ініціативу. Командири українських бригад і батальйонів, які ведуть бої за місто, кажуть, що нині виконують завдання у форматі "знайти і знищити". Все це - щоб зачистити менш ніж сотню російських піхотинців, які досі розкидані по центральній частині міста, а також перекрити доступ новим груп зі східного берега річки Оскіл, що ділить навпіл Куп’янськ і декілька навколишніх сіл", - пише WP.
"Росіянам так і не вдалося утримувати оборонні позиції в Куп’янську. Вони не взяли місто — вони інфільтрувалися в нього", — пояснює полковник Сергій Сидорін, командир пошуково-ударного угруповання "Хартія".
Щодня російські сили продовжують намагатися наростити свою присутність у місті: перекидають людей через річку на надувних човнах або заводять їх через порожній газопровід, що проходить під руслом.
Відео з безпілотників, які переглянули журналісти The Washington Post, показують тіла загиблих російських солдатів поблизу виходів із трубопроводу та вздовж берегів річки.
"Це як гра в "бий крота", — каже полковник Максим Голубок. — Молот у нас у руках, а "кроти" весь час лізуть назовні".
Тактика росіян
Щодня підрозділи БпЛА уражають росіян, коли ті виходять із газопроводу, намагаючись проникнути в місто.
За словами українських командирів, російські солдати проходять до 14 кілометрів під землею, іноді пересуваючись навпочіпки на електросамокатах, щоб пришвидшити рух. Деякі з них виходять на поверхню з ознаками хімічного отруєння, що спричинено перебуванням у трубі.
Схожу тактику РФ використовувала під час боїв за Авдіївку та на Курщині.
Влітку полонені російські військові під час допитів повідомили українській стороні маршрут трубопроводу. Це дозволило переорієнтувати зусилля - ідентифікувати виходи та завдавати по них ударів. Українські підрозділи також вивчили будівельні плани газопроводу, щоб визначити, де можна уражати його ділянки під водою.
"Якщо в них щось і є - то це людський ресурс. Я використовую дрони, а вони - людей, - каже підполковник із позивним Абат із бригади "Хартія". - Їх буквально виштовхують із труби, просто щоб перевірити нас. Якщо закинути десятьох, вони знають, що, можливо, двоє все ж доберуться до позиції".
За нинішніх темпів, зазначає Абат, повна зачистка Куп’янська може тривати ще до пів року. Шукати поодиноких бійців, поки над містом постійно кружляє до сотні дронів противника - надзвичайно складно. Російські військові можуть ховатися в руїнах, під сходами чи в дрібних щілинах, а також раптово відкривати вогонь, дестабілізуючи райони, які українські підрозділи вже вважали зачищеними.
