Новини Бої на Куп’янському напрямку
Кілзона у Куп’янську: що відбувається у місті?

Командир взводу безпілотних систем бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов опублікував репортаж із самого центру Куп’янська, продемонструвавши нову реальність війни, де кожен крок - це боротьба за виживання під постійним наглядом ворожих очей.

Брудне небо та "кіллзона"

За словами Бутусова, Куп’янськ сьогодні - це територія, де ворог зосередив величезну кількість розрахунків БПЛА. Окупанти контролюють усі логістичні шляхи, траси та навіть окремі будинки.

"Небо брудне, воно буквально прив’язане до нас. Перебування в цій "кіллзоні" вимагає постійного руху. Якщо ти не йдеш пішки - ти під ударом. Навіть якщо ти в підвалі чи в лісі, тебе постійно шукають", - зазначає Бутусов.

На відео зафіксовано моменти прильотів артилерії та ворожих FPV-дронів просто під час руху групи. Командир наголошує, що в ясну погоду ризики зростають у геометричній прогресії, адже розвідувальні дрони РФ супроводжують будь-яке переміщення, намагаючись виявити укриття українських захисників.

Бої за панівні висоти

Основне протистояння зараз розгортається за Південний квартал, який височіє над підходами до міста. Саме там засіли окупанти, яких вибивають важкими боями.

Центр міста перебуває під постійним вогнем. Прямо під час зйомки Бутусов став свідком обвалення прольоту п’ятиповерхівки після чергового влучання та ударів по маршрутах, якими намагалися пройти побратими.

Інтернаціональний штурм

У цьому надскладному секторі працює наступний штурмовий батальйон Р.У.Г. (Розвідувально-Ударна Група) бригади "Хартія". Підрозділ унікальний своїм складом - пліч-о-пліч з українцями тут воюють іноземні добровольці.

  • Хто звільняє Куп’янськ: українські воїни та добровольці з Колумбії та Бразилії.

  • Тактика ворога: тотальний контроль неба та артилерійський терор житлових кварталів.

  • Ключ до успіху: продуманий маневр та системна робота з прориву ворожої зони контролю БпЛА.

"Все, що навколо - це нова реальність. Тут неможливо просто зайти, куди ти хочеш. Але ворога вибивають, попри всі складнощі", - підсумував командир.

бойові дії (5712) Бутусов Юрій (3647) дрони (7920) Куп'янськ (1106) Бутусов Плюс (64)
Кожемяко зі снайперами-добровольцями "Хартії":

20.01.2026 11:54 Відповісти
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/17/ukrainian-billionaire-battalion-blow-putin/ @ (в перекладі):
... український зерновий $-й мультимільйонер, одягнений у військову форму, обмірковував свою нову роботу, граючи на роялі «Für Elise» Бетховена в тьмяно освітленій залі харківського готелю ...
Всеволод Кожемяко - засновник і командир штурмової бригади «Хартія», що отримала назву «бригада мільярдера», і яка відіграла ключову роль в оточенні і знищенні ударного кулака ворога в Куп'янську.

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/briefs/2026/01/16/TELEMMGLPICT000456791881_17685739021593_trans_NvBQzQNjv4Bq9INpk8iFVzrvmZOiS0DoGvH4SB3v6wp0fUS1FLA6F_0.jpeg?imwidth=640
20.01.2026 11:41 Відповісти
Домінування ворожих дронів у небі Куп'янська пояснюється передислокацією на цей напрямок найкращого рашистського угруповання дронарів "Рубікон". Це більше політичне рішення генштабу рф , а ніж воєнне. Щоби хоч частково підкріпити заяви російського генералітету про захоплення міста.
І тому цей факт потужної роботи ворога є суто локальним і не є репрезентативним, щоби казати про суцільну перевагу противника по всьому фронту.
20.01.2026 12:09 Відповісти
Дрони - це зараз друга основа, після піхоти. Хто контролює дрони, той контролює поле бою.
А дрони контролює, за кінцевим рахунком - Китай.
20.01.2026 11:27 Відповісти
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автомобілів
20.01.2026 15:46 Відповісти
а ти борониш? чи бігаєш копі-пастом накинути про свої дрібні проблеми під усіма постами?
20.01.2026 21:35 Відповісти
Мабуть слід згадати про альтенативний спосіб захисту від дронів в кілзонах. Спеціальним інженерним підрозділам треба буде навчитися будувати приховані малогабаритні підземні тунелі (мікротунелі) для пересування піхоти під кілзонами ворожих дронів. Розраховувати траси, потрібну глибину, розміри, використовувати спеціальну будівельну техніку для швидкого риття мікротунелей. Механізоване будівництво мікротунелей залишається одним із слабких місць ******** військової інженерії. Для піхоти, крім лопат, кайл, мотопомп, потрібні спеціальні пристосування, засоби звʼязку, засоби рятування, нова тактика дій п з використанням мікротунелей. Зрозуміло, що система мікротунелей не повинна копіювати тунелі Хамас та Хезболи, але слід проаналізувати їх інженерію та досвід. Якщо порахувати наші втрати у кілзонах, з витратами ресурсів на механізоване риття/укріплення , то будівництво та використання піхотою захисних підземних антидронних мікротунелей не здаватиметься таким вже фантастичним. Серійного зразка "військової машини-крота" для піхоти (щоб швидко прокопати 200-500 м мікротунелю за кілька днів) немає в жодній армії світу, можливо міністру оборони варто звернутися до розробників і виробничників, щоб створити українського військового робота-"крота" для риття мікротунелей.
Якщо необхідно, то ШІ зробить огляд актуального стану цієї техніки (тип техніки / проєкт, діаметр тунелю, швидкість риття, хто розробляє / використовує, чи реально застосовується арміями. Наприклад (фрагмент):
DARPA Underminer (робот-"хробак")
~1-2 м
планувалося до 10 см/с (~360 м/добу)
Дослідницький проєкт (2020-2023)
DARPA + General Electric
Ні, лише демонстрації/прототипи.
20.01.2026 13:56 Відповісти
Щось в цьому є.
Але поки у владі оце все зелене шобло-#обло , сподіватись на те що Ви написали марна справа.... вони FPV дронів достатньо, якісних, виготовити й досі не здатні.
20.01.2026 17:50 Відповісти
Наскільки я розумію, всі ці відоси - це з зйомки листопада. Тобто часи, коли саме і виконувалась основна операція Хартії щодо блокування тих зарашинців, кого напхали в центр куп'янська. Там зараз, як і скрізь в Україні, снігу 20см мінімум. Все помінялося. Тому і відоси Бутусову дозволили вивалити.

І щодо "рубікона" - теж писали, що так, його кинули на цей напрямок чи не повним складом. А Хартія організувала кілл-зону і для розрахунків дроноводів рубікону. Тому що Хаймарсу чи 155мм "кабанчику" - взагалі-то похєр, кого перетворювати на фарш. Штурмовика, закрєпу, чи дроновода. А дістати своєю артою засрашинці нашиу арту - майже не в змозі.

Тож рішення засрашка щодо "рубікону" прийняла політичне, а наслідки сталися цілком військові. ЗСУ добряче знекровила "рубікон" під Куп'янськом.
20.01.2026 19:00 Відповісти
 
 