Кілзона у Куп’янську: що відбувається у місті?
Командир взводу безпілотних систем бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов опублікував репортаж із самого центру Куп’янська, продемонструвавши нову реальність війни, де кожен крок - це боротьба за виживання під постійним наглядом ворожих очей.
Брудне небо та "кіллзона"
За словами Бутусова, Куп’янськ сьогодні - це територія, де ворог зосередив величезну кількість розрахунків БПЛА. Окупанти контролюють усі логістичні шляхи, траси та навіть окремі будинки.
"Небо брудне, воно буквально прив’язане до нас. Перебування в цій "кіллзоні" вимагає постійного руху. Якщо ти не йдеш пішки - ти під ударом. Навіть якщо ти в підвалі чи в лісі, тебе постійно шукають", - зазначає Бутусов.
На відео зафіксовано моменти прильотів артилерії та ворожих FPV-дронів просто під час руху групи. Командир наголошує, що в ясну погоду ризики зростають у геометричній прогресії, адже розвідувальні дрони РФ супроводжують будь-яке переміщення, намагаючись виявити укриття українських захисників.
Бої за панівні висоти
Основне протистояння зараз розгортається за Південний квартал, який височіє над підходами до міста. Саме там засіли окупанти, яких вибивають важкими боями.
Центр міста перебуває під постійним вогнем. Прямо під час зйомки Бутусов став свідком обвалення прольоту п’ятиповерхівки після чергового влучання та ударів по маршрутах, якими намагалися пройти побратими.
Інтернаціональний штурм
У цьому надскладному секторі працює наступний штурмовий батальйон Р.У.Г. (Розвідувально-Ударна Група) бригади "Хартія". Підрозділ унікальний своїм складом - пліч-о-пліч з українцями тут воюють іноземні добровольці.
Хто звільняє Куп’янськ: українські воїни та добровольці з Колумбії та Бразилії.
Тактика ворога: тотальний контроль неба та артилерійський терор житлових кварталів.
Ключ до успіху: продуманий маневр та системна робота з прориву ворожої зони контролю БпЛА.
"Все, що навколо - це нова реальність. Тут неможливо просто зайти, куди ти хочеш. Але ворога вибивають, попри всі складнощі", - підсумував командир.
А дрони контролює, за кінцевим рахунком - Китай.
... український зерновий $-й мультимільйонер, одягнений у військову форму, обмірковував свою нову роботу, граючи на роялі «Für Elise» Бетховена в тьмяно освітленій залі харківського готелю ...
Всеволод Кожемяко - засновник і командир штурмової бригади «Хартія», що отримала назву «бригада мільярдера», і яка відіграла ключову роль в оточенні і знищенні ударного кулака ворога в Куп'янську.
І тому цей факт потужної роботи ворога є суто локальним і не є репрезентативним, щоби казати про суцільну перевагу противника по всьому фронту.
Але поки у владі оце все зелене шобло-#обло , сподіватись на те що Ви написали марна справа.... вони FPV дронів достатньо, якісних, виготовити й досі не здатні.
І щодо "рубікона" - теж писали, що так, його кинули на цей напрямок чи не повним складом. А Хартія організувала кілл-зону і для розрахунків дроноводів рубікону. Тому що Хаймарсу чи 155мм "кабанчику" - взагалі-то похєр, кого перетворювати на фарш. Штурмовика, закрєпу, чи дроновода. А дістати своєю артою засрашинці нашиу арту - майже не в змозі.
Тож рішення засрашка щодо "рубікону" прийняла політичне, а наслідки сталися цілком військові. ЗСУ добряче знекровила "рубікон" під Куп'янськом.