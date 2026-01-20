Киллзона в Купянске: что происходит в городе?

Командир взвода беспилотных систем бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов опубликовал репортаж из самого центра Купянска, продемонстрировав новую реальность войны, где каждый шаг - это борьба за выживание под постоянным присмотром вражеских глаз.

Грязное небо и "киллзона"

По словам Бутусова, Купянск сегодня - это территория, где враг сосредоточил огромное количество расчетов БПЛА. Оккупанты контролируют все логистические пути, трассы и даже отдельные дома.

"Небо грязное, оно буквально привязано к нам. Пребывание в этой "киллзоне" требует постоянного движения. Если ты не идешь пешком - ты под ударом. Даже если ты в подвале или в лесу, тебя постоянно ищут", - отмечает Бутусов.

На видео зафиксированы моменты прилетов артиллерии и вражеских FPV-дронов прямо во время движения группы. Командир отмечает, что в ясную погоду риски растут в геометрической прогрессии, ведь разведывательные дроны РФ сопровождают любое перемещение, пытаясь обнаружить укрытия украинских защитников.

Бои за господствующие высоты

Основное противостояние сейчас разворачивается за Южный квартал, который возвышается над подходами к городу. Именно там засели оккупанты, которых выбивают тяжелыми боями.

Центр города находится под постоянным огнем. Прямо во время съемки Бутусов стал свидетелем обрушения пролета пятиэтажки после очередного попадания и ударов по маршрутам, по которым пытались пройти побратимы.

Интернациональный штурм

В этом сверхсложном секторе работает следующий штурмовой батальон Р.У.Г. (Разведывательно-Ударная Группа) бригады "Хартия". Подразделение уникально своим составом - бок о бок с украинцами здесь воюют иностранные добровольцы.

Кто освобождает Купянск: украинские воины и добровольцы из Колумбии и Бразилии.

Тактика врага: тотальный контроль неба и артиллерийский террор жилых кварталов.

Ключ к успеху: продуманный маневр и системная работа по прорыву вражеской зоны контроля БПЛА.

"Все, что вокруг - это новая реальность. Здесь невозможно просто зайти, куда хочешь. Но врага выбивают, несмотря на все сложности", - подытожил командир.

