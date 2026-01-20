Киллзона в Купянске: что происходит в городе?
Командир взвода беспилотных систем бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов опубликовал репортаж из самого центра Купянска, продемонстрировав новую реальность войны, где каждый шаг - это борьба за выживание под постоянным присмотром вражеских глаз.
Грязное небо и "киллзона"
По словам Бутусова, Купянск сегодня - это территория, где враг сосредоточил огромное количество расчетов БПЛА. Оккупанты контролируют все логистические пути, трассы и даже отдельные дома.
"Небо грязное, оно буквально привязано к нам. Пребывание в этой "киллзоне" требует постоянного движения. Если ты не идешь пешком - ты под ударом. Даже если ты в подвале или в лесу, тебя постоянно ищут", - отмечает Бутусов.
На видео зафиксированы моменты прилетов артиллерии и вражеских FPV-дронов прямо во время движения группы. Командир отмечает, что в ясную погоду риски растут в геометрической прогрессии, ведь разведывательные дроны РФ сопровождают любое перемещение, пытаясь обнаружить укрытия украинских защитников.
Бои за господствующие высоты
Основное противостояние сейчас разворачивается за Южный квартал, который возвышается над подходами к городу. Именно там засели оккупанты, которых выбивают тяжелыми боями.
Центр города находится под постоянным огнем. Прямо во время съемки Бутусов стал свидетелем обрушения пролета пятиэтажки после очередного попадания и ударов по маршрутам, по которым пытались пройти побратимы.
Интернациональный штурм
В этом сверхсложном секторе работает следующий штурмовой батальон Р.У.Г. (Разведывательно-Ударная Группа) бригады "Хартия". Подразделение уникально своим составом - бок о бок с украинцами здесь воюют иностранные добровольцы.
Кто освобождает Купянск: украинские воины и добровольцы из Колумбии и Бразилии.
Тактика врага: тотальный контроль неба и артиллерийский террор жилых кварталов.
Ключ к успеху: продуманный маневр и системная работа по прорыву вражеской зоны контроля БПЛА.
"Все, что вокруг - это новая реальность. Здесь невозможно просто зайти, куда хочешь. Но врага выбивают, несмотря на все сложности", - подытожил командир.
А дрони контролює, за кінцевим рахунком - Китай.
... український зерновий $-й мультимільйонер, одягнений у військову форму, обмірковував свою нову роботу, граючи на роялі «Für Elise» Бетховена в тьмяно освітленій залі харківського готелю ...
Всеволод Кожемяко - засновник і командир штурмової бригади «Хартія», що отримала назву «бригада мільярдера», і яка відіграла ключову роль в оточенні і знищенні ударного кулака ворога в Куп'янську.
І тому цей факт потужної роботи ворога є суто локальним і не є репрезентативним, щоби казати про суцільну перевагу противника по всьому фронту.
Але поки у владі оце все зелене шобло-#обло , сподіватись на те що Ви написали марна справа.... вони FPV дронів достатньо, якісних, виготовити й досі не здатні.
І щодо "рубікона" - теж писали, що так, його кинули на цей напрямок чи не повним складом. А Хартія організувала кілл-зону і для розрахунків дроноводів рубікону. Тому що Хаймарсу чи 155мм "кабанчику" - взагалі-то похєр, кого перетворювати на фарш. Штурмовика, закрєпу, чи дроновода. А дістати своєю артою засрашинці нашиу арту - майже не в змозі.
Тож рішення засрашка щодо "рубікону" прийняла політичне, а наслідки сталися цілком військові. ЗСУ добряче знекровила "рубікон" під Куп'янськом.