Киллзона в Купянске: что происходит в городе?

Командир взвода беспилотных систем бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов опубликовал репортаж из самого центра Купянска, продемонстрировав новую реальность войны, где каждый шаг - это борьба за выживание под постоянным присмотром вражеских глаз.

Грязное небо и "киллзона"

По словам Бутусова, Купянск сегодня - это территория, где враг сосредоточил огромное количество расчетов БПЛА. Оккупанты контролируют все логистические пути, трассы и даже отдельные дома.

"Небо грязное, оно буквально привязано к нам. Пребывание в этой "киллзоне" требует постоянного движения. Если ты не идешь пешком - ты под ударом. Даже если ты в подвале или в лесу, тебя постоянно ищут", - отмечает Бутусов.

На видео зафиксированы моменты прилетов артиллерии и вражеских FPV-дронов прямо во время движения группы. Командир отмечает, что в ясную погоду риски растут в геометрической прогрессии, ведь разведывательные дроны РФ сопровождают любое перемещение, пытаясь обнаружить укрытия украинских защитников.

Бои за господствующие высоты

Основное противостояние сейчас разворачивается за Южный квартал, который возвышается над подходами к городу. Именно там засели оккупанты, которых выбивают тяжелыми боями.

Центр города находится под постоянным огнем. Прямо во время съемки Бутусов стал свидетелем обрушения пролета пятиэтажки после очередного попадания и ударов по маршрутам, по которым пытались пройти побратимы.

Интернациональный штурм

В этом сверхсложном секторе работает следующий штурмовой батальон Р.У.Г. (Разведывательно-Ударная Группа) бригады "Хартия". Подразделение уникально своим составом - бок о бок с украинцами здесь воюют иностранные добровольцы.

  • Кто освобождает Купянск: украинские воины и добровольцы из Колумбии и Бразилии.

  • Тактика врага: тотальный контроль неба и артиллерийский террор жилых кварталов.

  • Ключ к успеху: продуманный маневр и системная работа по прорыву вражеской зоны контроля БПЛА.

"Все, что вокруг - это новая реальность. Здесь невозможно просто зайти, куда хочешь. Но врага выбивают, несмотря на все сложности", - подытожил командир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зачистка Купянска от оккупантов продолжается, солдаты РФ прячутся в подвалах, - командир взвода беспилотных систем "Хартии" Бутусов

+9
Кожемяко зі снайперами-добровольцями "Хартії":

показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
+8
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/17/ukrainian-billionaire-battalion-blow-putin/ @ (в перекладі):
... український зерновий $-й мультимільйонер, одягнений у військову форму, обмірковував свою нову роботу, граючи на роялі «Für Elise» Бетховена в тьмяно освітленій залі харківського готелю ...
Всеволод Кожемяко - засновник і командир штурмової бригади «Хартія», що отримала назву «бригада мільярдера», і яка відіграла ключову роль в оточенні і знищенні ударного кулака ворога в Куп'янську.

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/briefs/2026/01/16/TELEMMGLPICT000456791881_17685739021593_trans_NvBQzQNjv4Bq9INpk8iFVzrvmZOiS0DoGvH4SB3v6wp0fUS1FLA6F_0.jpeg?imwidth=640
показать весь комментарий
20.01.2026 11:41 Ответить
+4
Домінування ворожих дронів у небі Куп'янська пояснюється передислокацією на цей напрямок найкращого рашистського угруповання дронарів "Рубікон". Це більше політичне рішення генштабу рф , а ніж воєнне. Щоби хоч частково підкріпити заяви російського генералітету про захоплення міста.
І тому цей факт потужної роботи ворога є суто локальним і не є репрезентативним, щоби казати про суцільну перевагу противника по всьому фронту.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:09 Ответить
Дрони - це зараз друга основа, після піхоти. Хто контролює дрони, той контролює поле бою.
А дрони контролює, за кінцевим рахунком - Китай.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:27 Ответить
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автомобілів
показать весь комментарий
20.01.2026 15:46 Ответить
а ти борониш? чи бігаєш копі-пастом накинути про свої дрібні проблеми під усіма постами?
показать весь комментарий
20.01.2026 21:35 Ответить
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/17/ukrainian-billionaire-battalion-blow-putin/ @ (в перекладі):
... український зерновий $-й мультимільйонер, одягнений у військову форму, обмірковував свою нову роботу, граючи на роялі «Für Elise» Бетховена в тьмяно освітленій залі харківського готелю ...
Всеволод Кожемяко - засновник і командир штурмової бригади «Хартія», що отримала назву «бригада мільярдера», і яка відіграла ключову роль в оточенні і знищенні ударного кулака ворога в Куп'янську.

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/briefs/2026/01/16/TELEMMGLPICT000456791881_17685739021593_trans_NvBQzQNjv4Bq9INpk8iFVzrvmZOiS0DoGvH4SB3v6wp0fUS1FLA6F_0.jpeg?imwidth=640
показать весь комментарий
20.01.2026 11:41 Ответить
Кожемяко зі снайперами-добровольцями "Хартії":

показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
Домінування ворожих дронів у небі Куп'янська пояснюється передислокацією на цей напрямок найкращого рашистського угруповання дронарів "Рубікон". Це більше політичне рішення генштабу рф , а ніж воєнне. Щоби хоч частково підкріпити заяви російського генералітету про захоплення міста.
І тому цей факт потужної роботи ворога є суто локальним і не є репрезентативним, щоби казати про суцільну перевагу противника по всьому фронту.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:09 Ответить
Мабуть слід згадати про альтенативний спосіб захисту від дронів в кілзонах. Спеціальним інженерним підрозділам треба буде навчитися будувати приховані малогабаритні підземні тунелі (мікротунелі) для пересування піхоти під кілзонами ворожих дронів. Розраховувати траси, потрібну глибину, розміри, використовувати спеціальну будівельну техніку для швидкого риття мікротунелей. Механізоване будівництво мікротунелей залишається одним із слабких місць ******** військової інженерії. Для піхоти, крім лопат, кайл, мотопомп, потрібні спеціальні пристосування, засоби звʼязку, засоби рятування, нова тактика дій п з використанням мікротунелей. Зрозуміло, що система мікротунелей не повинна копіювати тунелі Хамас та Хезболи, але слід проаналізувати їх інженерію та досвід. Якщо порахувати наші втрати у кілзонах, з витратами ресурсів на механізоване риття/укріплення , то будівництво та використання піхотою захисних підземних антидронних мікротунелей не здаватиметься таким вже фантастичним. Серійного зразка "військової машини-крота" для піхоти (щоб швидко прокопати 200-500 м мікротунелю за кілька днів) немає в жодній армії світу, можливо міністру оборони варто звернутися до розробників і виробничників, щоб створити українського військового робота-"крота" для риття мікротунелей.
Якщо необхідно, то ШІ зробить огляд актуального стану цієї техніки (тип техніки / проєкт, діаметр тунелю, швидкість риття, хто розробляє / використовує, чи реально застосовується арміями. Наприклад (фрагмент):
DARPA Underminer (робот-"хробак")
~1-2 м
планувалося до 10 см/с (~360 м/добу)
Дослідницький проєкт (2020-2023)
DARPA + General Electric
Ні, лише демонстрації/прототипи.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:56 Ответить
Щось в цьому є.
Але поки у владі оце все зелене шобло-#обло , сподіватись на те що Ви написали марна справа.... вони FPV дронів достатньо, якісних, виготовити й досі не здатні.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:50 Ответить
Наскільки я розумію, всі ці відоси - це з зйомки листопада. Тобто часи, коли саме і виконувалась основна операція Хартії щодо блокування тих зарашинців, кого напхали в центр куп'янська. Там зараз, як і скрізь в Україні, снігу 20см мінімум. Все помінялося. Тому і відоси Бутусову дозволили вивалити.

І щодо "рубікона" - теж писали, що так, його кинули на цей напрямок чи не повним складом. А Хартія організувала кілл-зону і для розрахунків дроноводів рубікону. Тому що Хаймарсу чи 155мм "кабанчику" - взагалі-то похєр, кого перетворювати на фарш. Штурмовика, закрєпу, чи дроновода. А дістати своєю артою засрашинці нашиу арту - майже не в змозі.

Тож рішення засрашка щодо "рубікону" прийняла політичне, а наслідки сталися цілком військові. ЗСУ добряче знекровила "рубікон" під Куп'янськом.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:00 Ответить
 
 