"Это как игра в "бей крота": воины "Хартии" рассказали о боях с рашистами в Купянске, - WP

Российские оккупанты продолжают попытки проникнуть в Купянск, в частности через газопровод. Там их ждут и уничтожают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание The Washington Post опубликовало репортаж с командного пункта одного из батальонов 13-й бригады НГУ "Хартия", действующего на Купянском направлении и участвовавшего в операции по окружению города.

Украинские защитники уничтожили группу оккупантов беспилотниками, когда те выползали из заброшенного газопровода в Купянске, пытаясь найти путь к центру города.

Единственный уцелевший рашист, пытаясь согреться, зашел в заброшенный дом и развел костер.

Дым из дымохода поднимается в воздух - прямо в поле зрения украинских дронов, которые все это время кружат в небе.

Журналист WP наблюдал за операцией в режиме реального времени - на экранах в подземном командном пункте за пределами Купянска.

Там командиры и аналитики украинской бригады "Хартия" отдают команды операторам беспилотников, которые работают из укрытий вблизи передовой. В конце концов один из дронов "ловит" российского солдата, когда тот пытается спрятаться под деревом. Боеприпас с дрона падает рядом с целью.

Контроль над Купянском

Авторы материала отмечают, что летом казалось, что город вот-вот падет. Однако украинским воинам удалось закрепить контроль над большей частью города в течение последних месяцев.

"Россия захватила Купянск в 2022 году. Город является важным железнодорожным узлом и расположен на критическом логистическом маршруте снабжения. Однако во время украинского контрнаступления в том же году оккупанты потеряли над ним контроль.

С тех пор Москва не отказывалась от попыток вернуть Купянск, а в прошлом году — на фоне ослабления украинской обороны и старта мирных переговоров — эти попытки резко активизировались", — пишет издание.

Военные говорят, что контрнаступление на северо-востоке продолжается и является одним из немногих реальных тактических успехов Украины за прошлый год.

"И в то же время доказывает, что при условии надлежащего вооружения и организации украинская армия все еще способна вытеснять российские войска", - добавили они.

Россия рассчитывала использовать Купянск как разменную монету — инструмент давления на Киев с целью обмена на украинские территории в других направлениях. Этот замысел Украина сорвала. Киев уже давно и последовательно заявляет, что любые инициативы по "обмену территориями" с Россией неприемлемы.

"Мы понимаем, что должны создать надлежащие условия, чтобы дать нашему президенту больше рычагов во время переговоров, потому что наша внешняя политика прежде всего основана на успехах на поле боя", - говорит полковник Максим Голубок, начальник штаба 2-го корпуса Национальной гвардии, в состав которого входит бригада "Хартия".

Оборона города

Прошлым летом Украина сосредоточилась на других участках интенсивных боевых действий, в частности в Донецкой области. Тогда командование РФ обнаружило уязвимые места в обороне Купянска. Внезапное наступление застало украинские подразделения врасплох, и линия фронта оказалась на грани обвала, отмечают авторы материала.

Украинские командиры начали бить тревогу и предупреждать высшее военное руководство: если немедленно не отправить туда подкрепление из подготовленных резервов, город будет окружен и потерян.

"Такое поражение перекрыло бы критически важные логистические маршруты, необходимые Украине для удержания других участков фронта, и стало бы серьезной политической победой для Путина — как раз в момент, когда он пытается ослабить позиции Украины за столом переговоров.

Украина срочно переориентировала внимание на Купянск, перебросив туда специализированные подразделения беспилотных систем и пехоты, и смогла перехватить инициативу. Командиры украинских бригад и батальонов, ведущих бои за город, говорят, что сейчас выполняют задачи в формате "найти и уничтожить". Все это — чтобы зачистить менее сотни российских пехотинцев, которые до сих пор разбросаны по центральной части города, а также перекрыть доступ новым группам с восточного берега реки Оскол, разделяющей пополам Купянск и несколько окрестных сел", — пишет WP.

"Россиянам так и не удалось удержать оборонительные позиции в Купянске. Они не взяли город — они инфильтрировались в него", — объясняет полковник Сергей Сидорин, командир поисково-ударной группировки "Хартия".

Сергей Сидорин

Ежедневно российские силы продолжают пытаться нарастить свое присутствие в городе: перебрасывают людей через реку на надувных лодках или заводят их через пустой газопровод, проходящий под руслом.

Видео с беспилотников, которые просмотрели журналисты The Washington Post, показывают тела погибших российских солдат вблизи выходов из трубопровода и вдоль берегов реки.

"Это как игра в "бей крота", — говорит полковник Максим Голубок. — Молот у нас в руках, а "кроты" все время лезут наружу".

Тактика россиян

Ежедневно подразделения БПЛА поражают россиян, когда те выходят из газопровода, пытаясь проникнуть в город.

По словам украинских командиров, российские солдаты проходят до 14 километров под землей, иногда передвигаясь на электросамокатах, чтобы ускорить движение. Некоторые из них выходят на поверхность с признаками химического отравления, вызванного пребыванием в трубе.

Подобную тактику РФ использовала во время боев за Авдеевку и на Курщине.

Летом пленные российские военные во время допросов сообщили украинской стороне маршрут трубопровода. Это позволило переориентировать усилия - идентифицировать выходы и наносить по ним удары. Украинские подразделения также изучили строительные планы газопровода, чтобы определить, где можно поражать его участки под водой.

"Если у них что-то и есть - то это человеческий ресурс. Я использую дроны, а они - людей, - говорит подполковник с позывным Абат из бригады "Хартия". - Их буквально выталкивают из трубы, просто чтобы проверить нас. Если забросить десятерых, они знают, что, возможно, двое все же доберутся до позиции".

Подполковник Абат

При нынешних темпах, отмечает Абат, полная зачистка Купянска может продолжаться еще до полугода. Искать одиночных бойцов, пока над городом постоянно кружит до сотни дронов противника, чрезвычайно сложно. Российские военные могут прятаться в руинах, под лестницами или в мелких щелях, а также внезапно открывать огонь, дестабилизируя районы, которые украинские подразделения уже считали зачищенными.

