Операторы дронов "Хартии" ликвидировали 7 оккупантов и уничтожили укрытия врага. ВИДЕО
Украинские операторы дронов продолжают наносить врагу поражения и уничтожать укрытия захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" ликвидировали семерых оккупантов и одно вражеское укрытие.
Видео своей работы военнослужащие обнародовали в телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что оккупанты прятались в лесополосах на Харьковщине: операторы дронов "Хартія" уничтожили 11 захватчиков.
