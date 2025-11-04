РУС
Операторы дронов "Хартии" ликвидировали 7 оккупантов и уничтожили укрытия врага. ВИДЕО

Украинские операторы дронов продолжают наносить врагу поражения и уничтожать укрытия захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" ликвидировали семерых оккупантов и одно вражеское укрытие.

Видео своей работы военнослужащие обнародовали в телеграм-канале.

армия РФ (21160) уничтожение (8335) дроны (5319) Бригада НГУ Хартия (30)
