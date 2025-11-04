УКР
Дронарі "Хартії" ліквідували 7 окупантів і знищили укриття ворога. ВIДЕО

Українські дронарі продовжують завдавати ворогу уражень та знищувати укриття загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" ліквідували сімох окупантів і одне вороже укриття.

Відео своєї роботи військовослужбовці оприлюднили у телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що окупанти ховалися в лісосмугах на Харківщині: оператори дронів "Хартії" знищили 11 загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищили російський танк, який застряг у багнюці: дрони 46-ї бригади уразили 6 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

