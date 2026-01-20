Українські захисники 11-ї бригади НГУ здійснили 566 вогневих уражень за тиждень

За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України здійснили сотні вогневих уражень по позиціях ворога на Запоріжжі та Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом було проведено 566 результативних атак по противнику та його бойових об’єктах.

Серед результатів влучної роботи українських воїнів:

знищено або пошкоджено 95 спостережних постів;

10 антен;

7 одиниць авто-бронетехніки;

2 квадроцикли;

4 склади з боєкомплектом;

2 склади з паливно-мастильними матеріалами;

23 безпілотні літальні апарати;

1 човен;

4 гаубиці;

2 наземні роботизовані комплекси.

Таким чином, підрозділи 11-ї бригади продовжують ефективно нищити техніку та живу силу окупантів, позбавляючи їх можливості вести спостереження, маневрувати та забезпечувати свої війська.

