Украинские защитники 11-й бригады НГУ осуществили 566 огневых поражений за неделю
За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли сотни огневых ударов по позициям врага в Запорожской и Херсонской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было проведено 566 результативных атак по противнику и его боевым объектам.
Среди результатов меткой работы украинских воинов:
- уничтожено или повреждено 95 наблюдательных постов;
- 10 антенн;
- 7 единиц автобронетехники;
- 2 квадроцикла;
- 4 склада с боекомплектом;
- 2 склада с горюче-смазочными материалами;
- 23 беспилотных летательных аппарата;
- 1 лодка;
- 4 гаубицы;
- 2 наземных роботизированных комплекса.
Таким образом, подразделения 11-й бригады продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов, лишая их возможности вести наблюдение, маневрировать и обеспечивать свои войска.
