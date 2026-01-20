Украинские защитники 11-й бригады НГУ осуществили 566 огневых поражений за неделю

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли сотни огневых ударов по позициям врага в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было проведено 566 результативных атак по противнику и его боевым объектам.

Среди результатов меткой работы украинских воинов:

уничтожено или повреждено 95 наблюдательных постов;

10 антенн;

7 единиц автобронетехники;

2 квадроцикла;

4 склада с боекомплектом;

2 склада с горюче-смазочными материалами;

23 беспилотных летательных аппарата;

1 лодка;

4 гаубицы;

2 наземных роботизированных комплекса.

Таким образом, подразделения 11-й бригады продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов, лишая их возможности вести наблюдение, маневрировать и обеспечивать свои войска.

