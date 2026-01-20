Украинские защитники 11-й бригады НГУ осуществили 566 огневых поражений за неделю

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины нанесли сотни огневых ударов по позициям врага в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было проведено 566 результативных атак по противнику и его боевым объектам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди результатов меткой работы украинских воинов:

  • уничтожено или повреждено 95 наблюдательных постов;
  • 10 антенн;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • 2 квадроцикла;
  • 4 склада с боекомплектом;
  • 2 склада с горюче-смазочными материалами;
  • 23 беспилотных летательных аппарата;
  • 1 лодка;
  • 4 гаубицы;
  • 2 наземных роботизированных комплекса.

Таким образом, подразделения 11-й бригады продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов, лишая их возможности вести наблюдение, маневрировать и обеспечивать свои войска.

Смотрите также: Пограничники "Форпоста" разгромили 2 машины врага и ликвидировали 8 рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В течение суток бойцы 132-го батальона продвинулись на 900 метров в Покровском направлении. ВИДЕО

