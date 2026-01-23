РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
31775 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Купянском направлении
4 101 3

Квартал за кварталом: бригада "Хартия" проводит зачистку Купянска от оккупантов

Силы обороны Украины продолжают активную операцию по вытеснению российских захватчиков из Купянщины. Как сообщает Цензор.НЕТ, поисково-ударная группировка "Хартия" проводит интенсивную зачистку Купянска, методично ликвидируя вражеские очаги сопротивления.

Опубликованные кадры боевой работы демонстрируют фрагменты сложных уличных боев. Пехотинцы 4-го батальона бригады "Хартия" шаг за шагом продвигаются по городу, уничтожая живую силу врага и освобождая центральные кварталы от присутствия оккупантов.

Детали операции в Купянске:

  • Уличные бои: украинские воины действуют в плотной городской застройке, выбивая захватчиков из захваченных зданий.

  • Результативность: Пехотинцы один за другим зачищают каждый подъезд, не давая оккупантам возможности закрепиться или организовать контрнаступление.

  • Цель: Полная очистка центра города и дальнейшая деоккупация Купянского района.

"Поисково-ударная группировка "Хартия" продолжает зачистку Купянска – пехотинцы 4-го батальона бригады один за другим уничтожают врага, вытесняя захватчиков из центра города. Операция по освобождению Купянщины продолжается!" – отмечают в подразделении.

Автор: 

армия РФ (22640) уничтожение (9692) боевые действия (5960) Национальная гвардия (2339) Купянск (984)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
показать весь комментарий
23.01.2026 14:07 Ответить
в мене одне питакння. Вперше за 4 роки - ЗИМА -15 була. Дніпро замерзло такк що Хамфей пройде не тошо квадрацикли та снігоходи. ТАм через ДНПРО між ЕНЕРГОДАРОМ і Каховкою на протязі 200 кму ОРКІВ ***** такого нема оборони яка була під час контронаступу 2023 року. ***** і не планувавли орків відкинути зимою по замерзшому ДНІПРу у Крим. *******. треба лізти там де нас чекають... і по одній людині...
показать весь комментарий
23.01.2026 23:35 Ответить
Хартія показує результат тому що там добровольці воюють в тому числі багато колумбійців від 20 до 30 років з прекрасною фізичною підготовкою яким платять по 4 тисячі євро. Якби влада не п-ла гроші і в 22 році організувала такі бригади то про війну вже би забули.
показать весь комментарий
24.01.2026 00:01 Ответить
 
 