Квартал за кварталом: бригада "Хартия" проводит зачистку Купянска от оккупантов

Силы обороны Украины продолжают активную операцию по вытеснению российских захватчиков из Купянщины. Как сообщает Цензор.НЕТ, поисково-ударная группировка "Хартия" проводит интенсивную зачистку Купянска, методично ликвидируя вражеские очаги сопротивления.

Опубликованные кадры боевой работы демонстрируют фрагменты сложных уличных боев. Пехотинцы 4-го батальона бригады "Хартия" шаг за шагом продвигаются по городу, уничтожая живую силу врага и освобождая центральные кварталы от присутствия оккупантов.

Детали операции в Купянске:

Уличные бои: украинские воины действуют в плотной городской застройке, выбивая захватчиков из захваченных зданий.

Результативность: Пехотинцы один за другим зачищают каждый подъезд, не давая оккупантам возможности закрепиться или организовать контрнаступление.

Цель: Полная очистка центра города и дальнейшая деоккупация Купянского района.

"Поисково-ударная группировка "Хартия" продолжает зачистку Купянска – пехотинцы 4-го батальона бригады один за другим уничтожают врага, вытесняя захватчиков из центра города. Операция по освобождению Купянщины продолжается!" – отмечают в подразделении.

