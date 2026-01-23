Удар бомбою AASM Hammer: український МіГ-29 знищив позицію з окупантами

Українська авіація продовжує методично винищувати ворожі резерви, використовуючи сучасне високоточне озброєння. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів МіГ-29 завдали нищівного удару по позиції, де намагалися зосередитися окупанти.

Завдяки майстерності екіпажу та використанню французької керованої авіабомби #AASMHAMMER, ворожий об'єкт був знищений разом із особовим складом.

Деталі успішної атаки:

  • Ціль: Укріплена позиція, де зафіксовано "кучкування" російської піхоти.

  • Зброя: Високоточна бомба AASM Hammer, яка дозволяє вражати цілі з хірургічною точністю, мінімізуючи ризики для літака.

  • Результат: Пряме влучання та повна ліквідація ворожої точки.

"Бандюки на МіГариках не дають ворогу розслабитись ні на секунду. Екіпаж влучним ударом бомби AASM Hammer добиває ворожу позицію, де кучкувались йоблики", - емоційно коментують роботу пілотів автори відео.

І жодного слова в статті, скільки такого лайна прилітає від кацапів на одну нашу "******* високоточну французьку керовану авіабомбу".
23.01.2026 09:38 Відповісти
Удар бомбою з українськолго літака. Це дуже добре. Але 7 років при владі Зеленський і не розробили жодної ракети, КАБу чи "бомби", щоб тут виготовляти в достатній кількості і наносити урари по ворогу. Всі ракети не наші.
23.01.2026 09:35 Відповісти
А "Фламінго" яка двушечки до маскви доставляє?
23.01.2026 10:25 Відповісти
Удар бомбою з українськолго літака. Це дуже добре. Але 7 років при владі Зеленський і не розробили жодної ракети, КАБу чи "бомби", щоб тут виготовляти в достатній кількості і наносити урари по ворогу. Всі ракети не наші.
23.01.2026 09:35 Відповісти
І жодного слова в статті, скільки такого лайна прилітає від кацапів на одну нашу "******* високоточну французьку керовану авіабомбу".
23.01.2026 09:38 Відповісти
ПриЗедент озвучив: «Росія за цей тиждень застосувала проти України більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів»
ось і рахуй.
24.01.2026 13:06 Відповісти
А "Фламінго" яка двушечки до маскви доставляє?
23.01.2026 10:25 Відповісти
Фламінко рожеве в окулярах із солодким вітерком цукермоном спокійно відпочивіають на березі Мертвого моря. Буде бажання - полетять на найкращі курорти світу. Вони не в розшуку і не громадяни України. Їх покровітєль Голобородько забрав в них українське громадянство і вони зараз ніяким боком до України. Чи хтось впевнений, що Ізраїль їх видасть?
23.01.2026 10:40 Відповісти
Про них наші прокурори вже забули, але їх діло живе і процвітає на проєкті "Фламінго" з іншими акторами.
23.01.2026 14:05 Відповісти
Ціль: Укріплена позиція, де зафіксовано "кучкування" російської піхоти. Джерело: https://censor.net/ua/v3596856, маэться на увазы 50-250 кыдарыв, чи 2 верблюда з бк?
23.01.2026 10:39 Відповісти
Добре, що одна французська ракета вбила декілька кцапів. Я писав про інше, що пройшло майже сім років одноосібного правління Голобородька і ми не створили жодної своєї ракети, яку можна кріпити на підвіску літака МІГ чи СУ і бити по кцапах. Французи і британці, а з ними і американці створили(переробили) свої ракети, які можна пускати з наших літаків, а такий геній і всезнайка не зробив нічого. Правда нічого це не правда, бо своїй кодлі дав вкрасти сотні мільярдів і вивезти з України, а самим втекти. Дуже цікаво, як втікеав Юзік? Він хоч не змалав пропускні пункти на кордоні? Хабарники, проти яких НАБУ відкрили кримінальні справи не побачили такого маленького і худощавого "слугу".
А ворог кожного дня кидає сотні КАБів, ракет по містах, селах і наших підрозділах ЗСУ. То зробіть нашим військовим наші ракети, наші бомби, скільки можна красти?
23.01.2026 10:46 Відповісти
23.01.2026 10:52 Відповісти
декілька кацапських личинок поїдять пільмєшків
23.01.2026 11:50 Відповісти
 
 