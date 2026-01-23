Удар бомбою AASM Hammer: український МіГ-29 знищив позицію з окупантами
Українська авіація продовжує методично винищувати ворожі резерви, використовуючи сучасне високоточне озброєння. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів МіГ-29 завдали нищівного удару по позиції, де намагалися зосередитися окупанти.
Завдяки майстерності екіпажу та використанню французької керованої авіабомби #AASMHAMMER, ворожий об'єкт був знищений разом із особовим складом.
Деталі успішної атаки:
-
Ціль: Укріплена позиція, де зафіксовано "кучкування" російської піхоти.
-
Зброя: Високоточна бомба AASM Hammer, яка дозволяє вражати цілі з хірургічною точністю, мінімізуючи ризики для літака.
-
Результат: Пряме влучання та повна ліквідація ворожої точки.
"Бандюки на МіГариках не дають ворогу розслабитись ні на секунду. Екіпаж влучним ударом бомби AASM Hammer добиває ворожу позицію, де кучкувались йоблики", - емоційно коментують роботу пілотів автори відео.
ось і рахуй.
А ворог кожного дня кидає сотні КАБів, ракет по містах, селах і наших підрозділах ЗСУ. То зробіть нашим військовим наші ракети, наші бомби, скільки можна красти?