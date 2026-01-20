Чеський прем’єр Бабіш відкинув можливість продажу Україні літаків L-159

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарях глави уряду, поширених чеськими медіа після його публічної критики заяв президента Петра Павела.

Бабіш наголосив, що передача літаків Україні не розглядалася ані нинішнім, ані попереднім урядом. За його словами, президент озвучив таку можливість без попередніх консультацій з урядовцями та оборонним відомством, що й спричинило резонанс у політичному середовищі Чехії.

"Я не знаю, чому він так каже. Нашій армії потрібні ці літаки. Тому це абсолютно непотрібні дебати", – заявив Бабіш, коментуючи слова президента Павела.

Критика заяв президента і позиція уряду

Прем’єр-міністр публічно дорікнув главі держави за те, що питання L-159 було винесене у публічну площину без узгодження з урядом. За словами Бабіша, президент мав отримати офіційну позицію Міністерства оборони ще до поїздки в Україну.

У чеському уряді наголошують, що літаки L-159 є важливим елементом обороноздатності країни. Саме тому будь-які розмови про їхній продаж або передачу, на думку Бабіша, не мають практичного сенсу.

Аргументи Міноборони Чехії щодо L-159

Міністр оборони Яромір Зуна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань оборони, заявив, що винищувачі L-159 є складовою чеської системи протиповітряної оборони. За його словами, їхній продаж не був би вигідним для держави.

Зуна пояснив, що бойова цінність цих літаків значно перевищує їхню потенційну ринкову вартість. Він також підтвердив, що Україна протягом минулого року тричі зверталася до чеського Міністерства оборони з питанням щодо L-159, однак кожного разу отримувала відмову.

У правлячій коаліції, зокрема партія SPD, також виступають проти продажу літаків Україні, наполягаючи на пріоритеті національної безпеки Чехії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.

Топ коментарі
Коли Україна відновить ядерку ця свиня отримає свій самокат.
20.01.2026 22:56 Відповісти
+6
А ось що пишуть у ФБ:

"Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.

​Ось що відомо про цей «ранковий наказ» та чому він став таким резонансним:

Наказ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?

​Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії видав директиву:

​Негайне розгортання технічної допомоги: Президент наказав Генштабу Чехії почати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.

​Прямий виклик «собацтву»: Цей крок став прямою відповіддю на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.

​Зелене світло для Aero Vodochody: Наказ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонного заводу, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.

Чому це рятує «мільйони українців»?

​Це не перебільшення для заголовка, а реальна математика безпеки:

​Захист критичної інфраструктури: Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.

​Енергетичний спокій: Враховуючи вчорашні аварійні відключення в Україні через морози, кожен збитий дрон - це збережене світло та тепло в оселях мільйонів людей.

Політичний землетрус у Празі

​Цей наказ вже викликав бурю в чеському парламенті:

​Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і загрожує звернутися до Конституційного суду.

​Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.

​Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом»".
21.01.2026 00:52 Відповісти
+5
20.01.2026 22:56 Відповісти
Коли Україна відновить ядерку ця свиня отримає свій самокат.
20.01.2026 22:56 Відповісти
20.01.2026 22:56 Відповісти
Ні за які коврижки - он словаки косо дивляться - будем відбиватися - і шо ти йому скажеш - чехи вибрали
20.01.2026 22:59 Відповісти
хто рахує - той і вибирає. А ви не думали, що виборчі комісії проплачені росіянами та і тік ток допомагає? Щось не чисто з ціми виборами. А ось румуни порядок на виборах навели . Тобто технології кацапські не пройшли
21.01.2026 00:12 Відповісти
Рассматривая линейку предидущих ческих руководителей мы видим Земана - лучшего друга России. Так что там всё стабильно. Это Павел исключение
21.01.2026 06:41 Відповісти
Знаете, пане Сергію , українська мова більш виразніша ніж російська, бо саме українська мова ( назва тут ні до чого - САМА МОВА) легла в основу словʼянської мови на якої говорять у центральній Европі , БО ЦЕ ДРЕВНЯ МОВА етносу СЛОВʼЯН що народився на західному півночі України .
це я до того що слово « предыдущих « досить невиразно , а ось слово ПОПЕРЕДНИКИ яскравіше
22.01.2026 07:50 Відповісти
Какая мєрская атвратітєльная рожа...
20.01.2026 23:06 Відповісти
Навіщо зараз Україні літаки штурмовики...?
20.01.2026 23:08 Відповісти
Може він не хоче, щоб українці бомбили мацкву ?
21.01.2026 00:13 Відповісти
Штурмовиками?
21.01.2026 00:21 Відповісти
А чи маємо можливість організувати дозаправку в повітрі ,,шахедів,, які летять курсом на захід? Може вся проблема в тому що їм недостатньо палива(шахедам), а заходу здорового глузду?
20.01.2026 23:14 Відповісти
А хто збирається у нього їх купувати? Так ото ********, аби у ***** плюсик заробити...
20.01.2026 23:18 Відповісти
І мессери 109...
20.01.2026 23:19 Відповісти
Та ми і так знали, причина завжди знайдеться.
20.01.2026 23:25 Відповісти
Виродок. Ти своє **** отримаєш ще
21.01.2026 00:14 Відповісти
Він погано вчив історію
21.01.2026 05:32 Відповісти
У Європі ще на одного гівнюка побільшало.
21.01.2026 00:27 Відповісти
21.01.2026 00:52 Відповісти
Словацька Баба вислужується перед Москвою. В Чехії якийсь парад меншин у владі. Та і в нас теж.
21.01.2026 01:52 Відповісти
Прогавив мудрий наріт 73% на чолі із Боневтіком Позорно-Брехливим можливість перемогти ворога - росію, коли в США президентом був Байден і вся Європа, за виключенням мадяр і словак були на боці України. В той час Боневтік носився по парламетах країн і показував своє вялічіє, ніби це він боронить Україну і сидить в сирих окопах - аплодуйте мені і носіть мене на руках... Поносили? Возвелічали? Допомогло? Так, йому допомогло країну перетворити в корупційне підприємство, з якого міндічі, цукермани, баканови, наумови, гезнікови та інші тягали допомогу партнерів не мішками, а вагонами. А що з цього отримали українці? Руїни, смерть, страх, кров, голод, холод, темряву і безкінечні цвинтарі. І ще до цього часу велика кількість зомбованих марафоном продовжують носити свою смерть на руках і вишивати його портрети бісером.
21.01.2026 11:18 Відповісти
Бабище!
21.01.2026 11:58 Відповісти
 
 