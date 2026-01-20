Чеський прем’єр Бабіш відкинув можливість продажу Україні літаків L-159

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарях глави уряду, поширених чеськими медіа після його публічної критики заяв президента Петра Павела.

Бабіш наголосив, що передача літаків Україні не розглядалася ані нинішнім, ані попереднім урядом. За його словами, президент озвучив таку можливість без попередніх консультацій з урядовцями та оборонним відомством, що й спричинило резонанс у політичному середовищі Чехії.

"Я не знаю, чому він так каже. Нашій армії потрібні ці літаки. Тому це абсолютно непотрібні дебати", – заявив Бабіш, коментуючи слова президента Павела.

Критика заяв президента і позиція уряду

Прем’єр-міністр публічно дорікнув главі держави за те, що питання L-159 було винесене у публічну площину без узгодження з урядом. За словами Бабіша, президент мав отримати офіційну позицію Міністерства оборони ще до поїздки в Україну.

У чеському уряді наголошують, що літаки L-159 є важливим елементом обороноздатності країни. Саме тому будь-які розмови про їхній продаж або передачу, на думку Бабіша, не мають практичного сенсу.

Аргументи Міноборони Чехії щодо L-159

Міністр оборони Яромір Зуна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань оборони, заявив, що винищувачі L-159 є складовою чеської системи протиповітряної оборони. За його словами, їхній продаж не був би вигідним для держави.

Зуна пояснив, що бойова цінність цих літаків значно перевищує їхню потенційну ринкову вартість. Він також підтвердив, що Україна протягом минулого року тричі зверталася до чеського Міністерства оборони з питанням щодо L-159, однак кожного разу отримувала відмову.

У правлячій коаліції, зокрема партія SPD, також виступають проти продажу літаків Україні, наполягаючи на пріоритеті національної безпеки Чехії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.

Петр Павел прибув до Києва з робочим візитом 16 січня, а перед цим відвідав Львівську область.

