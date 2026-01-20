Чеський прем’єр Бабіш відкинув можливість продажу Україні літаків L-159
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарях глави уряду, поширених чеськими медіа після його публічної критики заяв президента Петра Павела.
Бабіш наголосив, що передача літаків Україні не розглядалася ані нинішнім, ані попереднім урядом. За його словами, президент озвучив таку можливість без попередніх консультацій з урядовцями та оборонним відомством, що й спричинило резонанс у політичному середовищі Чехії.
"Я не знаю, чому він так каже. Нашій армії потрібні ці літаки. Тому це абсолютно непотрібні дебати", – заявив Бабіш, коментуючи слова президента Павела.
Критика заяв президента і позиція уряду
Прем’єр-міністр публічно дорікнув главі держави за те, що питання L-159 було винесене у публічну площину без узгодження з урядом. За словами Бабіша, президент мав отримати офіційну позицію Міністерства оборони ще до поїздки в Україну.
У чеському уряді наголошують, що літаки L-159 є важливим елементом обороноздатності країни. Саме тому будь-які розмови про їхній продаж або передачу, на думку Бабіша, не мають практичного сенсу.
Аргументи Міноборони Чехії щодо L-159
Міністр оборони Яромір Зуна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань оборони, заявив, що винищувачі L-159 є складовою чеської системи протиповітряної оборони. За його словами, їхній продаж не був би вигідним для держави.
Зуна пояснив, що бойова цінність цих літаків значно перевищує їхню потенційну ринкову вартість. Він також підтвердив, що Україна протягом минулого року тричі зверталася до чеського Міністерства оборони з питанням щодо L-159, однак кожного разу отримувала відмову.
У правлячій коаліції, зокрема партія SPD, також виступають проти продажу літаків Україні, наполягаючи на пріоритеті національної безпеки Чехії.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.
- Петр Павел прибув до Києва з робочим візитом 16 січня, а перед цим відвідав Львівську область.
це я до того що слово « предыдущих « досить невиразно , а ось слово ПОПЕРЕДНИКИ яскравіше
"Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.
Ось що відомо про цей «ранковий наказ» та чому він став таким резонансним:
Наказ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?
Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії видав директиву:
Негайне розгортання технічної допомоги: Президент наказав Генштабу Чехії почати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.
Прямий виклик «собацтву»: Цей крок став прямою відповіддю на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.
Зелене світло для Aero Vodochody: Наказ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонного заводу, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.
Чому це рятує «мільйони українців»?
Це не перебільшення для заголовка, а реальна математика безпеки:
Захист критичної інфраструктури: Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.
Енергетичний спокій: Враховуючи вчорашні аварійні відключення в Україні через морози, кожен збитий дрон - це збережене світло та тепло в оселях мільйонів людей.
Політичний землетрус у Празі
Цей наказ вже викликав бурю в чеському парламенті:
Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і загрожує звернутися до Конституційного суду.
Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.
Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом»".