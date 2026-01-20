Чешский премьер Бабиш отверг возможность продажи Украине самолетов L-159
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что обсуждение возможной продажи Украине боевых самолетов L-159 является безосновательным, поскольку эти машины необходимы самой чешской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментариях главы правительства, распространенных чешскими СМИ после его публичной критики заявлений президента Петра Павела.
Бабиш подчеркнул, что передача самолетов Украине не рассматривалась ни нынешним, ни предыдущим правительством. По его словам, президент озвучил такую возможность без предварительных консультаций с правительством и оборонным ведомством, что и вызвало резонанс в политической среде Чехии.
"Я не знаю, почему он так говорит. Нашей армии нужны эти самолеты. Поэтому это абсолютно ненужные дебаты", – заявил Бабиш, комментируя слова президента Павела.
Критика заявлений президента и позиция правительства
Премьер-министр публично упрекнул главу государства за то, что вопрос L-159 был вынесен в публичную плоскость без согласования с правительством. По словам Бабиша, президент должен был получить официальную позицию Министерства обороны еще до поездки в Украину.
В чешском правительстве отмечают, что самолеты L-159 являются важным элементом обороноспособности страны. Именно поэтому любые разговоры об их продаже или передаче, по мнению Бабиша, не имеют практического смысла.
Аргументы Минобороны Чехии по поводу L-159
Министр обороны Яромир Зуна, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам обороны, заявил, что истребители L-159 являются составной частью чешской системы противовоздушной обороны. По его словам, их продажа не была бы выгодной для государства.
Зуна пояснил, что боевая ценность этих самолетов значительно превышает их потенциальную рыночную стоимость. Он также подтвердил, что Украина в течение прошлого года трижды обращалась в чешское Министерство обороны с вопросом о L-159, однако каждый раз получала отказ.
В правящей коалиции, в частности партия SPD, также выступают против продажи самолетов Украине, настаивая на приоритете национальной безопасности Чехии.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии раскритиковало заявление президента Петра Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
Глава чешского МИД признал, что во время его собственного визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.
- Петр Павел прибыл в Киев с рабочим визитом 16 января, а перед этим посетил Львовскую область.
це я до того що слово « предыдущих « досить невиразно , а ось слово ПОПЕРЕДНИКИ яскравіше
"Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.
Ось що відомо про цей «ранковий наказ» та чому він став таким резонансним:
Наказ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?
Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії видав директиву:
Негайне розгортання технічної допомоги: Президент наказав Генштабу Чехії почати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.
Прямий виклик «собацтву»: Цей крок став прямою відповіддю на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.
Зелене світло для Aero Vodochody: Наказ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонного заводу, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.
Чому це рятує «мільйони українців»?
Це не перебільшення для заголовка, а реальна математика безпеки:
Захист критичної інфраструктури: Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.
Енергетичний спокій: Враховуючи вчорашні аварійні відключення в Україні через морози, кожен збитий дрон - це збережене світло та тепло в оселях мільйонів людей.
Політичний землетрус у Празі
Цей наказ вже викликав бурю в чеському парламенті:
Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і загрожує звернутися до Конституційного суду.
Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.
Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом»".