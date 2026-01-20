Чешский премьер Бабиш отверг возможность продажи Украине самолетов L-159

Бабиш не будет продавать самолеты Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что обсуждение возможной продажи Украине боевых самолетов L-159 является безосновательным, поскольку эти машины необходимы самой чешской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментариях главы правительства, распространенных чешскими СМИ после его публичной критики заявлений президента Петра Павела.

Бабиш подчеркнул, что передача самолетов Украине не рассматривалась ни нынешним, ни предыдущим правительством. По его словам, президент озвучил такую возможность без предварительных консультаций с правительством и оборонным ведомством, что и вызвало резонанс в политической среде Чехии.

"Я не знаю, почему он так говорит. Нашей армии нужны эти самолеты. Поэтому это абсолютно ненужные дебаты", – заявил Бабиш, комментируя слова президента Павела.

Критика заявлений президента и позиция правительства

Премьер-министр публично упрекнул главу государства за то, что вопрос L-159 был вынесен в публичную плоскость без согласования с правительством. По словам Бабиша, президент должен был получить официальную позицию Министерства обороны еще до поездки в Украину.

В чешском правительстве отмечают, что самолеты L-159 являются важным элементом обороноспособности страны. Именно поэтому любые разговоры об их продаже или передаче, по мнению Бабиша, не имеют практического смысла.

Аргументы Минобороны Чехии по поводу L-159

Министр обороны Яромир Зуна, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам обороны, заявил, что истребители L-159 являются составной частью чешской системы противовоздушной обороны. По его словам, их продажа не была бы выгодной для государства.

Зуна пояснил, что боевая ценность этих самолетов значительно превышает их потенциальную рыночную стоимость. Он также подтвердил, что Украина в течение прошлого года трижды обращалась в чешское Министерство обороны с вопросом о L-159, однако каждый раз получала отказ.

В правящей коалиции, в частности партия SPD, также выступают против продажи самолетов Украине, настаивая на приоритете национальной безопасности Чехии.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии раскритиковало заявление президента Петра Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

Глава чешского МИД признал, что во время его собственного визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.

Топ комментарии
Коли Україна відновить ядерку ця свиня отримає свій самокат.
20.01.2026 22:56 Ответить
А ось що пишуть у ФБ:

"Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.

​Ось що відомо про цей «ранковий наказ» та чому він став таким резонансним:

Наказ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?

​Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії видав директиву:

​Негайне розгортання технічної допомоги: Президент наказав Генштабу Чехії почати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.

​Прямий виклик «собацтву»: Цей крок став прямою відповіддю на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.

​Зелене світло для Aero Vodochody: Наказ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонного заводу, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.

Чому це рятує «мільйони українців»?

​Це не перебільшення для заголовка, а реальна математика безпеки:

​Захист критичної інфраструктури: Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.

​Енергетичний спокій: Враховуючи вчорашні аварійні відключення в Україні через морози, кожен збитий дрон - це збережене світло та тепло в оселях мільйонів людей.

Політичний землетрус у Празі

​Цей наказ вже викликав бурю в чеському парламенті:

​Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і загрожує звернутися до Конституційного суду.

​Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.

​Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом»".
21.01.2026 00:52 Ответить
20.01.2026 22:56 Ответить
Коли Україна відновить ядерку ця свиня отримає свій самокат.
20.01.2026 22:56 Ответить
20.01.2026 22:56 Ответить
Ні за які коврижки - он словаки косо дивляться - будем відбиватися - і шо ти йому скажеш - чехи вибрали
20.01.2026 22:59 Ответить
хто рахує - той і вибирає. А ви не думали, що виборчі комісії проплачені росіянами та і тік ток допомагає? Щось не чисто з ціми виборами. А ось румуни порядок на виборах навели . Тобто технології кацапські не пройшли
21.01.2026 00:12 Ответить
Рассматривая линейку предидущих ческих руководителей мы видим Земана - лучшего друга России. Так что там всё стабильно. Это Павел исключение
21.01.2026 06:41 Ответить
Знаете, пане Сергію , українська мова більш виразніша ніж російська, бо саме українська мова ( назва тут ні до чого - САМА МОВА) легла в основу словʼянської мови на якої говорять у центральній Европі , БО ЦЕ ДРЕВНЯ МОВА етносу СЛОВʼЯН що народився на західному півночі України .
це я до того що слово « предыдущих « досить невиразно , а ось слово ПОПЕРЕДНИКИ яскравіше
22.01.2026 07:50 Ответить
Какая мєрская атвратітєльная рожа...
20.01.2026 23:06 Ответить
Навіщо зараз Україні літаки штурмовики...?
20.01.2026 23:08 Ответить
Може він не хоче, щоб українці бомбили мацкву ?
21.01.2026 00:13 Ответить
Штурмовиками?
21.01.2026 00:21 Ответить
А чи маємо можливість організувати дозаправку в повітрі ,,шахедів,, які летять курсом на захід? Може вся проблема в тому що їм недостатньо палива(шахедам), а заходу здорового глузду?
20.01.2026 23:14 Ответить
А хто збирається у нього їх купувати? Так ото ********, аби у ***** плюсик заробити...
20.01.2026 23:18 Ответить
І мессери 109...
20.01.2026 23:19 Ответить
Та ми і так знали, причина завжди знайдеться.
20.01.2026 23:25 Ответить
Виродок. Ти своє **** отримаєш ще
21.01.2026 00:14 Ответить
Він погано вчив історію
21.01.2026 05:32 Ответить
У Європі ще на одного гівнюка побільшало.
21.01.2026 00:27 Ответить
21.01.2026 00:52 Ответить
Словацька Баба вислужується перед Москвою. В Чехії якийсь парад меншин у владі. Та і в нас теж.
21.01.2026 01:52 Ответить
Прогавив мудрий наріт 73% на чолі із Боневтіком Позорно-Брехливим можливість перемогти ворога - росію, коли в США президентом був Байден і вся Європа, за виключенням мадяр і словак були на боці України. В той час Боневтік носився по парламетах країн і показував своє вялічіє, ніби це він боронить Україну і сидить в сирих окопах - аплодуйте мені і носіть мене на руках... Поносили? Возвелічали? Допомогло? Так, йому допомогло країну перетворити в корупційне підприємство, з якого міндічі, цукермани, баканови, наумови, гезнікови та інші тягали допомогу партнерів не мішками, а вагонами. А що з цього отримали українці? Руїни, смерть, страх, кров, голод, холод, темряву і безкінечні цвинтарі. І ще до цього часу велика кількість зомбованих марафоном продовжують носити свою смерть на руках і вишивати його портрети бісером.
21.01.2026 11:18 Ответить
Бабище!
21.01.2026 11:58 Ответить
 
 