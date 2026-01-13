Спикер парламента Чехии Окамура хочет прекращения любых программ поддержки Украины
Спикер Палаты представителей Чехии и глава партии "SPD" Томио Окамура говорит, что продолжит добиваться завершения помощи Украине, а также всех других программ поддержки Украины, в частности беженцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил журналистам.
Что известно?
По его словам, если бы SPD победила на выборах, Чехия прекратила бы вообще участвовать в снарядной инициативе.
Окамура считает успехом, что его партии удалось добиться прекращения финансирования инициативы и заверений в том, что чешские солдаты не будут привлечены к каким-либо миссиям в Украине.
"Мы не будем давать никаких денег из чешского бюджета в рамках гуманитарных инициатив. И мы договорились о том, что никаких чешских военных в Украине не будет", - сказал он.
Также он говорит, что партия будет продолжать давление, чтобы завершить передачу оружия, его финансирование и предоставление каких-либо средств украинцам.
Окамура сообщил, что именно поэтому власти готовят более строгий закон о проживании иностранцев в Чешской Республике, в том числе украинцев.
Спор вокруг заявлений Окамуры
- Конфликт возник после новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
- Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
- Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
- В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.
Та чи має це втішати нас?.. Ми ж платимо за це цвітом нації, кров'ю... І не вперше, і, мабуть, не в останнє, на жаль...
Населення світу у більшості тупе і примітивне.
Проблема на у існівнанні Окамур, а у відсутності у Зеленьського і посіпак бажання і вміння проводити інформацяйеу плрлітику у Європі і США.
На допомозі США тримаєтьсч вся оборона проти агресора.
Ми гукали, ти не чула.
- Я в ******* під столом
їла ка$ку з Zолочком…
Схоже - непогано він наколядував у ***** .
Європейський охлос буде їх обирати лише тому, що з ними не буде війни, тому що вони проти України, де йде війна.
коренной чех окамура. анекдот, не?