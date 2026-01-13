РУС
Новости
Спикер парламента Чехии Окамура хочет прекращения любых программ поддержки Украины

Окамура хочет добиться прекращения программ поддержки Украины

Спикер Палаты представителей Чехии и глава партии "SPD" Томио Окамура говорит, что продолжит добиваться завершения помощи Украине, а также всех других программ поддержки Украины, в частности беженцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил журналистам.

Что известно?

По его словам, если бы SPD победила на выборах, Чехия прекратила бы вообще участвовать в снарядной инициативе.

Окамура считает успехом, что его партии удалось добиться прекращения финансирования инициативы и заверений в том, что чешские солдаты не будут привлечены к каким-либо миссиям в Украине.

"Мы не будем давать никаких денег из чешского бюджета в рамках гуманитарных инициатив. И мы договорились о том, что никаких чешских военных в Украине не будет", - сказал он.

Также он говорит, что партия будет продолжать давление, чтобы завершить передачу оружия, его финансирование и предоставление каких-либо средств украинцам.

Окамура сообщил, что именно поэтому власти готовят более строгий закон о проживании иностранцев в Чешской Республике, в том числе украинцев.

Спор вокруг заявлений Окамуры

  • Конфликт возник после новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
  • Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
  • Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
  • В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

помощь (8304) Чехия (1882)
