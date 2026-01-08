Украина получила 13 систем ПВО Raven от Великобритании

Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем ПВО Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должны прибыть еще несколько единиц Gravehawk.

Raven

Министр по делам ветеранов Эл Карнс отметил, что 13 систем Raven уже в распоряжении украинских подразделений.

Raven предназначена для борьбы с беспилотниками, самолетами и вертолетами непосредственно вблизи линии фронта. Система использует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для пусков с наземных платформ.

В то же время она имеет ограниченные возможности для перехвата крылатых ракет.

Gravehawk

Также Великобритания начала поставку систем Gravehawk. На данный момент Украина получила два прототипа.

Всего предусмотрена передача 15 систем Украине. Первую партию, по словам Карнса, поставят в ближайшее время.

Gravehawk предназначен для усиления защиты критической инфраструктуры от дальнобойных ударов России

Система финансируется Великобританией и Данией. Она использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer).

Хотя она в основном сосредоточена на противодействии беспилотникам, она также может применяться против самолетов и вертолетов, а потенциально и крылатых ракет.

