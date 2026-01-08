Україна отримала 13 систем ППО Raven від Великої Британії
Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем ППО Raven та двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром мають прибути ще кілька одиниць Gravehawk.
Про це пише UK Defence Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Raven
Міністр у справах ветеранів Ел Карнс зазначив, що 13 систем Raven вже у розпорядженні українських підрозділів.
Raven призначено для боротьби із безпілотниками, літаками та вертольотами безпосередньо поблизу лінії фронту. Систему використовує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для пусків із наземних платформ.
Водночас вона має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет.
Gravehawk
Також Велика Британія розпочала поставку систем Gravehawk. Наразі Україна отримала два прототипи.
Загалом передбачено передачу 15 систем Україні. Першу партію, за словами Карнса, поставлять найближчим часом.
Gravehawk призначений для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів Росії
Система фінансується Великою Британією та Данією. Вона використовує ракети класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer).
Хоча вона в основному зосереджена на протидії безпілотникам, вона також може застосовуватися проти літаків та гелікоптерів, а потенційно й крилатих ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль