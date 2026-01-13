Спікер парламенту Чехії Окамура хоче припинення будь-яких програм підтримки України
Спікер Палати представників Чехії та глава партії "SPD" Томіо Окамура каже, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив журналістам.
Що відомо?
За його словами, якби SPD перемогла на виборах, Чехія припинила б взагалі брати участь у снарядній ініціативі.
Окамура вважає успіхом, що його партії вдалося домогтися припинення фінансування ініціативи та запевнення в тому, що чеські солдати не будуть залучені до будь-яких місій в Україні.
"Ми не будемо давати жодних грошей з чеського бюджету в рамках гуманітарних ініціатив. І ми домовилися про те, що жодні чеські військові в Україні не будуть", - сказав він.
Також він каже, що партія продовжуватиме тиск, щоб завершити передачу зброї, її фінансування та надання будь-яких коштів українцям.
Окамура повідомив, що саме тому влада готує суворіший закон про проживання іноземців у Чеській Республіці, в тому числі українців.
Суперечка навколо заяв Окамури
- Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.
- Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.
- Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.
- У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.
Та чи має це втішати нас?.. Ми ж платимо за це цвітом нації, кров'ю... І не вперше, і, мабуть, не в останнє, на жаль...
Проблема на у існівнанні Окамур, а у відсутності у Зеленьського і посіпак бажання і вміння проводити інформацяйеу плрлітику у Європі і США.
Якщо, ні, поясню. У демократичних країнах є вибори. Вибирають громадяни виходячи із різної інформації, що їм вкладуть у вуха.
Якщо альтернативна думка відсутня- вибирають російських " Окамур". Тому що у цей час, Зеленьський витрача кошти на суфльор для подібних тобі в Україні
На допомозі США тримаєтьсч вся оборона проти агресора.
Європейський охлос буде їх обирати лише тому, що з ними не буде війни, тому що вони проти України, де йде війна.
