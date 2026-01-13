Спікер парламенту Чехії Окамура хоче припинення будь-яких програм підтримки України

Спікер Палати представників Чехії та глава партії "SPD" Томіо Окамура каже, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив журналістам.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, якби SPD перемогла на виборах, Чехія припинила б взагалі брати участь у снарядній ініціативі.

Окамура вважає успіхом, що його партії вдалося домогтися припинення фінансування ініціативи та запевнення в тому, що чеські солдати не будуть залучені до будь-яких місій в Україні.

"Ми не будемо давати жодних грошей з чеського бюджету в рамках гуманітарних ініціатив. І ми домовилися про те, що жодні чеські військові в Україні не будуть", - сказав він.

Також він каже, що партія продовжуватиме тиск, щоб завершити передачу зброї, її фінансування та надання будь-яких коштів українцям.

Окамура повідомив, що саме тому влада готує суворіший закон про проживання іноземців у Чеській Республіці, в тому числі українців.

Суперечка навколо заяв Окамури

Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.

Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.

У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

