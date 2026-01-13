Спікер парламенту Чехії Окамура хоче припинення будь-яких програм підтримки України

Спікер Палати представників Чехії та глава партії "SPD" Томіо Окамура каже, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив журналістам.

Що відомо?

За його словами, якби SPD перемогла на виборах, Чехія припинила б взагалі брати участь у снарядній ініціативі.

Окамура вважає успіхом, що його партії вдалося домогтися припинення фінансування ініціативи та запевнення в тому, що чеські солдати не будуть залучені до будь-яких місій в Україні.

"Ми не будемо давати жодних грошей з чеського бюджету в рамках гуманітарних ініціатив. І ми домовилися про те, що жодні чеські військові в Україні не будуть", - сказав він.

Також читайте: Україна отримала 13 систем ППО Raven від Великої Британії

Також він каже, що партія продовжуватиме тиск, щоб завершити передачу зброї, її фінансування та надання будь-яких коштів українцям.

Окамура повідомив, що саме тому влада готує суворіший закон про проживання іноземців у Чеській Республіці, в тому числі українців.

Читайте: Бабіш про постачання боєприпасів Україні: "Чеський бюджет у прихований спосіб надав на зброю $776 млн"

Суперечка навколо заяв Окамури

  • Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.
  • Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.
  • Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.
  • У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

Читайте також: Чехія ніколи не відправлятиме своїх військових в Україну, - прем’єр Бабіш

Топ коментарі
+20
За невеликим виключенням, чиновники "нетитульної нації", лише вирішують свої матеріальні проблеми, а не захищають її інтереси...
13.01.2026 15:58 Відповісти
+16
******* вузькооке...
13.01.2026 15:54 Відповісти
+9
та він же бурят !
13.01.2026 15:55 Відповісти
13.01.2026 15:54 Відповісти
За невеликим виключенням, чиновники "нетитульної нації", лише вирішують свої матеріальні проблеми, а не захищають її інтереси...
13.01.2026 15:58 Відповісти
Ти забув дописати це доведено в Україні
13.01.2026 16:30 Відповісти
Що я пишу - то пишу Я... І не треба мені приписувать того, що я НЕ ПИШУ... Не треба з України робить якесь "виключення"...
13.01.2026 16:33 Відповісти
Ото ж... Не тільки українці придурки, які обирають своїми "лідерами" неукраїнців. Таких по світу сила силенна...
Та чи має це втішати нас?.. Ми ж платимо за це цвітом нації, кров'ю... І не вперше, і, мабуть, не в останнє, на жаль...
13.01.2026 16:38 Відповісти
Українці, як і більшість населення світу вибирає не за національною ознакоюю а за тим, хто навішає на вуха більш красивий продукт і пообіцяє більш прості рішення.
Населення світу у більшості тупе і примітивне.
13.01.2026 16:53 Відповісти
Окамура якраз за національністью таки чех - а ось за етнічним походженням ніт .
13.01.2026 16:59 Відповісти
Та хоч космонавт. Вибирають не за ознакою " хвостів", чи " носів", а за кількісттю люкшини на вухах
13.01.2026 17:08 Відповісти
А при чому тут національна ознака? Кравчук, Ющенко, Чаушеску, Орбан, Муссоліні, Фіцо, путін та інша злочинно-корупційна сволота вони всі представники відповідної більшості громадян за національною ознакою... І що - громадянам цих країн було чи є дуже добре ? Справа не в тому хто керівник країни - мусульманін-єврей-українець-росіянін чи хтось іншій. А справа у самому керівнику - він повинен бути патріот, компетентний, відповідальний, лідер з високими моральними якостями, здатний надихати народ, приймати складні рішення, ефективно комунікувати та вести країну до спільної мети.
А в Україні зараз хто? Зрадник-корупціонер-дебіл, який за час свого правління повністю вбив країну. Цілком очевидно що і вся його команда такі самі як і він.
13.01.2026 18:45 Відповісти
"Зрі в корєнь" (С) К.Прутков
Навіщо "титульна нація" за обіцянки і гречку вибирає собі "нетитульну націю" в керівники?
13.01.2026 18:02 Відповісти
Тому що їх ніщо не стримує.... Вони не тримаються ні за землю, ні за народ... Коли "припече" - вони просто "зроблять ноги", забравши вкрадені гроші...
13.01.2026 18:12 Відповісти
Моє питання було "Навіщо "титульна нація" за обіцянки і гречку вибирає собі "нетитульну націю" в керівники? ".
13.01.2026 18:20 Відповісти
Тому що ними найлегше користуваться тими, що насправді тримає в руках владу. Останні організовують для них "піар-кампанії", підкуп "потрібних" людей... Бо ці самі "міністри" - люди несамостійні. Вони працюють до тих пір, поки вони влаштовують "власть імущих"... А "титульна нація - просто "охлос"... Саме для маскування цього проекту було придумано "загальне виборче право"... Якби існували "ценз осідлості", майновий ценз, та інші обмеження виборчого права, загроза "охлогізації влади", була-б меншою. "Ценз осідлості" завадив-би прийти до влади "вискочкам", без роду-племені, а майновий ценз змусив-би виборців думать, "КОГО" вони вибирають... "Гречка" тут-би, мало допомогла - бо такі виборці продумували-б, наперед - бо могли-б втратить майно і гроші...
13.01.2026 18:31 Відповісти
Ага, ввести "ценз осідлості" і всі дебіли одразу порозумнішають . Ви занадто опіміст.
13.01.2026 18:34 Відповісти
У тебе "непорядок з головою"? "Ценз осідлості" - це коли людина може буть призначена на посаду, чи вибрана, після якогось визначеного строку проживання, в конкретній місцевості. Тобто, МІСЦЕВА, а не "тимчасовий приїжджий", що приїжджає, частіш всього, для набивання кишень.... Місцевий краще знає місцеві потреби, орієнтується в них....
13.01.2026 18:40 Відповісти
"У тебе "непорядок з головою"?"

"Пізнаю брата Колю" (С)
Я дивлюся ти так і не навчився нормально спілкуватися. Адіос чєпушила.
13.01.2026 20:14 Відповісти
Ясно... Неук спокійно перекладає свою вину за власне неуцтво, на свого опонента... "Аплодую стоячи...".
13.01.2026 20:47 Відповісти
Дура, дурой, а свої десять рублів має. І на всі словесні випади йому з високої сосни..
Проблема на у існівнанні Окамур, а у відсутності у Зеленьського і посіпак бажання і вміння проводити інформацяйеу плрлітику у Європі і США.
13.01.2026 16:45 Відповісти
Якшо ******* сидить на подсосі в кацапні або будує свій політичний капітал на придурках, які ненавидять українців, то яку політику не проводь - його відношення не зміниться.
13.01.2026 18:00 Відповісти
Ти свій IQ давно перевіряв? Причини того, що Окамури з'являюця у владі тобі відомі?
Якщо, ні, поясню. У демократичних країнах є вибори. Вибирають громадяни виходячи із різної інформації, що їм вкладуть у вуха.
Якщо альтернативна думка відсутня- вибирають російських " Окамур". Тому що у цей час, Зеленьський витрача кошти на суфльор для подібних тобі в Україні
13.01.2026 23:38 Відповісти
************ продажне лайно на зарплаті у пуйла прокралося у владу Чехії!
13.01.2026 15:55 Відповісти
Японокореєць. Народився в Японії..
13.01.2026 16:12 Відповісти
Японці це суміш місцевого і корейського населення Японії - бо ше дві тисячі років тому багато корейців втікли від ханців до Японії ( і принесли з собою рис і обробку заліза ).
13.01.2026 17:01 Відповісти
та він же бурят !
13.01.2026 15:55 Відповісти
Програма Чехії-це ніщо в порівнянні з допомогою США. Головне- дружба із США,з їх теперішнім президентом.
На допомозі США тримаєтьсч вся оборона проти агресора.
13.01.2026 15:57 Відповісти
- Окамура, де ти була?
Ми гукали, ти не чула.
- Я в ******* під столом
їла ка$ку з Zолочком…
13.01.2026 16:00 Відповісти
Що в чехів спікер - гівно, що в нас.
13.01.2026 16:03 Відповісти
То шо ти йому зробиш - чехи ж вибрали
13.01.2026 16:09 Відповісти
Хоче - перехоче.
13.01.2026 16:13 Відповісти
Він мабуть не етнічний японець, а китаєць.
13.01.2026 16:17 Відповісти
Він етнічний козел . На зарплаті у ***** .
13.01.2026 16:21 Відповісти
Він не Окамура , він - Окадура .
Схоже - непогано він наколядував у ***** .
13.01.2026 16:19 Відповісти
Дуже цікаве як фото так і прізвище
13.01.2026 16:20 Відповісти
З таким епалом не дивно, що він путлераст.
13.01.2026 16:22 Відповісти
Хто платить той акадуру і танцює, так заявив ху....ло
13.01.2026 16:27 Відповісти
Це тільки початок приходу ультраправих до влади у Європі.
Європейський охлос буде їх обирати лише тому, що з ними не буде війни, тому що вони проти України, де йде війна.
13.01.2026 16:28 Відповісти
"Окамура повідомив, що саме тому влада готує суворіший закон про проживання іноземців у Чеській Республіці"

коренной чех окамура. анекдот, не?
13.01.2026 16:34 Відповісти
Беженец со своей кровной родины(почитайте его биографию-поучительно)- Японии, где ему были так "рады", мстит кому может. Убогое существо.
13.01.2026 16:42 Відповісти
очевидно москали расконсервировали всю свою зарубежную агентуру
13.01.2026 16:43 Відповісти
Кулю в лоб і все буде добре
13.01.2026 16:55 Відповісти
Я не зла людина,але хочеться подивитись на таких персон та їхній електорат, коли станеться лихо для всієї Словакії (будь-яке серйозне лихо). І всі сусіди скажуть: проблеми словаків -то не наші проблеми, ми ніц не будемо робити для громадян цієї країни. Зуб даю- почнеться виття про гуманізм,як загальноєвропейську чесноту та добросусідські відносини!
13.01.2026 17:34 Відповісти
він чех. А так все вірно
14.01.2026 01:49 Відповісти
Почитайте його біографію !
Ну, не може ущербна людина робити щось гарне.
Особливо, коли пройшов шлях від прибиральника сміття до спікера...
13.01.2026 17:39 Відповісти
13.01.2026 18:23 Відповісти
Звідки ця мура вилізла? Ще й оченята не повністю розкрилися,а вже тявкає. Мабуть,предки були породисті у цього гібрида.
13.01.2026 18:25 Відповісти
 
 