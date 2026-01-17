Морские дроны Magura, БПЛА "Лютый" и "Бобер": президент Чехии Павел ознакомился с образцами вооружения ГУР

Президенту Чешской Республики Петру Павлу продемонстрировали боевые возможности и инновационный потенциал военной разведки Украины.

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках официального визита в Украину президент Чехии Петр Павел посетил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Павелу показали флагманские образцы

Во время визита Петру Павелу представили образцы вооружения украинского оборонно-промышленного комплекса, которые уже сегодня активно применяются ГУР МО Украины в боевых действиях против российских оккупантов на море и в воздухе.

Среди флагманских образцов:

морские дроны типа Magura V5, V6 и V7, которые доказали всему миру способность уничтожать корабли и авиацию противника,

беспилотные летательные аппараты, в частности "Лютый" и "Бобер" – ужас россиян в самых отдаленных точках контролируемых Кремлем территорий.

Текущая ситуация в сфере безопасности

Кроме этого, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко проинформировал чешскую делегацию о текущей ситуации в сфере безопасности и предоставил оценки ГУР МО Украины дальнейших планов и намерений Москвы.