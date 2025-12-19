РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10096 посетителей онлайн
Новости Морские дроны Украины Сотрудничество Украины и США
1 303 15

Делегация США испытала морские дроны во время визита в Украину: Киев предлагает партнерство

Первые официальные испытания украинских морских дронов

Недавно американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания морских дронов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Испытания морских дронов

Представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания.

  • Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ впервые взорвала российскую субмарину подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске. ВИДЕО

Украина предлагает сотрудничество

Минобороны Украины предложило американской стороне "решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях".

"Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство. Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны", - добавило оборонное министерство.

Смотрите также: СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

  • Напомним, 13 ноября президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сказал, что Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с США.

Автор: 

испытания (393) Минобороны (9693) США (28712) морской дрон (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Тренувались на "Варшав"янці"?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:27 Ответить
+5
Ох, дарма. Вони ж потім ці дрони кацапам продадуть. А ті їх проти нас використовуватимуть.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:25 Ответить
+4
Саме краще випробування на кацапах
показать весь комментарий
19.12.2025 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме краще випробування на кацапах
показать весь комментарий
19.12.2025 18:24 Ответить
якраз цієї ночі в Середземному морі була демонстрація можливостей цих дронів
показать весь комментарий
19.12.2025 19:23 Ответить
Ох, дарма. Вони ж потім ці дрони кацапам продадуть. А ті їх проти нас використовуватимуть.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:25 Ответить
Ой боюся,
щоб Трампон не злив
все своєму другові Вові...
показать весь комментарий
19.12.2025 18:25 Ответить
То це вони йо🤬нули підводний човен к@ц@пів?😂
Якщо не підводний човен, то танкер тіньового флоту!😂
показать весь комментарий
19.12.2025 18:25 Ответить
Тренувались на "Варшав"янці"?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:27 Ответить
Технологію вивчать, а нам за це потужний собачий пеніс.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:47 Ответить
Нам за це Потужна цяцянка!! Сировинна угода на користь трампових фірм + 27 Меморандумів будапештської якості
показать весь комментарий
19.12.2025 19:28 Ответить
Собачий чи ще більший, якщо шану обіцяють велику
показать весь комментарий
19.12.2025 19:39 Ответить
І США передадуть технології кацабам.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:53 Ответить
якщо продавати то треба туди напхати обмежувачів, щоб можна було користуватися тільки з дозволу України.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:04 Ответить
А завтра по виробництву цих дроныв прилетить або креслення передадуть рашистам. Америкоси зараз наші вороги а не партнери
показать весь комментарий
19.12.2025 19:15 Ответить
100 %
Трампло неначе подуріло
Америкоси неначе погоріли
Німі реднеки йдуть
І діточок з собой ведуть
..
показать весь комментарий
19.12.2025 19:26 Ответить
Якщо то ділові партнери трампа-прутіна , то може прилетіти по місцю розташування
показать весь комментарий
19.12.2025 19:25 Ответить
Міняємо дрон на Томагавк.
Можете відправити ракету власним ходом за адресою:
москва. кремль. путін.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:28 Ответить
 
 