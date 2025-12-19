Делегация США испытала морские дроны во время визита в Украину: Киев предлагает партнерство
Недавно американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания морских дронов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Испытания морских дронов
Представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания.
- Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.
Украина предлагает сотрудничество
Минобороны Украины предложило американской стороне "решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях".
"Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство. Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны", - добавило оборонное министерство.
- Напомним, 13 ноября президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg сказал, что Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб Трампон не злив
все своєму другові Вові...
Якщо не підводний човен, то танкер тіньового флоту!😂
Трампло неначе подуріло
Америкоси неначе погоріли
Німі реднеки йдуть
І діточок з собой ведуть
..
Можете відправити ракету власним ходом за адресою:
москва. кремль. путін.