Делегация США испытала морские дроны во время визита в Украину: Киев предлагает партнерство

Испытания морских дронов

Представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания.

Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.

Украина предлагает сотрудничество

Минобороны Украины предложило американской стороне "решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях".

"Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство. Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности через опыт современной войны", - добавило оборонное министерство.

