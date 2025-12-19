Делегація США випробувала морські дрони під час візиту до України: Київ пропонує партнерство
Індустрія дронів
Нещодавно американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування морських дронів України.
Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Випробування морських дронів
Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування.
- Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками.
Україна пропонує співпрацю
Міноборони України запропонувало американській стороні "рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах".
"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - додало оборонне міністерство.
- Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg сказав, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль