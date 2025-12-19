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Новини Морські дрони України Індустрія дронів Співпраця України та США
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Делегація США випробувала морські дрони під час візиту до України: Київ пропонує партнерство

Індустрія дронів

Перші офіційні випробування українських морських дронів

Нещодавно американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування морських дронів України.

Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Випробування морських дронів

Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування.

  • Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками.

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Україна пропонує співпрацю

Міноборони України запропонувало американській стороні "рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах".

"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - додало оборонне міністерство.

Також дивіться: СБУ продемонструвала нове покоління легендарних морських дронів "Sea Baby". ВIДЕО

  • Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg сказав, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США.

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випробування (418) Міноборони (7918) США (26880) морський дрон (91)
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Топ коментарі
+11
Ох, дарма. Вони ж потім ці дрони кацапам продадуть. А ті їх проти нас використовуватимуть.
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19.12.2025 18:25 Відповісти
+7
Саме краще випробування на кацапах
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19.12.2025 18:24 Відповісти
+7
Тренувались на "Варшав"янці"?
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19.12.2025 18:27 Відповісти

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