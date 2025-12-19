Делегація США випробувала морські дрони під час візиту до України: Київ пропонує партнерство

Індустрія дронів

Нещодавно американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування морських дронів України.

Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Випробування морських дронів

Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування.

Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками.

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Україна пропонує співпрацю

Міноборони України запропонувало американській стороні "рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах".

"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - додало оборонне міністерство.

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