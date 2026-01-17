Морські дрони Magura, БпЛА "Лютий" і "Бобер": президент Чехії Павел ознайомився зі зразками озброєння ГУР

Президенту Чеської Республіки Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал воєнної розвідки України.

Про це повідомили в ГУР.

Як зазначається, в межах офіційного візиту до України президент Чехії Петр Павел відвідав Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Павелу показали флагманські зразки

Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України у бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі.

Читайте: Делегація США випробувала морські дрони під час візиту до України: Київ пропонує партнерство

Серед флагманських зразків:

  • морські дрони типу Magura V5, V6 та V7, які довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника,
  • безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер" – жах росіян у найвіддаленіших точках контрольованих кремлем територій.

Читайте: Чехія готова передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів, - Павел

Поточна безпекова ситуація

Крім цього, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки ГУР МО України подальших планів і намірів москви.

Нажаль, кацапи успішно для себе навчилися боротись проти наших безпілотників і ефективність їх застосування наразі невелика. Потрібні наші малопомітні крилаті ракети та балістика. Шкода, що Україна їх не має.
17.01.2026 15:00 Відповісти
У нас схожа ситуація з лаптями щодо ефективності збиття далекобійних дронів, більшість збивається - щось долітає. КР і балістика дорогі, їх не можна використовувати як той же Лютий, навіть, якщо б вони у нас були в нормальних кількостях.
17.01.2026 15:36 Відповісти
Цікаво - а НАВІЩО чехам "Магури"? У Чехії є вихід до моря? Чи є військово-морська база, орендована у іншій країні?
17.01.2026 15:19 Відповісти
А фламінгу?
17.01.2026 15:29 Відповісти
Фламінгу в Тель-Авів успішео запустили. Його навіть Залізний купол не перехопив.
17.01.2026 15:38 Відповісти
 
 