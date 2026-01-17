Морські дрони Magura, БпЛА "Лютий" і "Бобер": президент Чехії Павел ознайомився зі зразками озброєння ГУР
Президенту Чеської Республіки Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал воєнної розвідки України.
Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в межах офіційного візиту до України президент Чехії Петр Павел відвідав Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Павелу показали флагманські зразки
Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України у бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі.
Серед флагманських зразків:
- морські дрони типу Magura V5, V6 та V7, які довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника,
- безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер" – жах росіян у найвіддаленіших точках контрольованих кремлем територій.
Поточна безпекова ситуація
Крім цього, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки ГУР МО України подальших планів і намірів москви.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль