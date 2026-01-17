Морські дрони Magura, БпЛА "Лютий" і "Бобер": президент Чехії Павел ознайомився зі зразками озброєння ГУР

Президенту Чеської Республіки Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал воєнної розвідки України.

Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в межах офіційного візиту до України президент Чехії Петр Павел відвідав Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Павелу показали флагманські зразки

Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України у бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі.

Серед флагманських зразків:

морські дрони типу Magura V5, V6 та V7, які довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника,

безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер" – жах росіян у найвіддаленіших точках контрольованих кремлем територій.

Поточна безпекова ситуація

Крім цього, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки ГУР МО України подальших планів і намірів москви.