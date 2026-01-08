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Новини Операція СБУ Павутина
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РФ досі не може відновити потенціал стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина", - джерело

Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після успішної операції СБУ "Павутина".

Про це повідомили джерела із посиланням на інформацію західних спецслужб, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Після проведеної СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка операції росіяни досі не можуть відновити завдану шкоду стратегічній авіації.

Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал

"Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - каже співрозмовник

Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал
Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал

Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал
Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал
Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал
Наслідки операції СБУ Павутина: РФ досі не може відновити потенціал

Читайте: СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина". ФОТОрепортаж

Спецоперація СБУ "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
  • Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
  • Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
  • 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
  • Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Також читайте: Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила логістичну компанію у Челябінську, - Малюк

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авіація (4319) росія (70916) СБУ (14101)
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Топ коментарі
+10
Так саме тому треба було звільнити Малюка ? як і раніше Залужного все робится не в інтересах держави ,а заради рейтингів і збагачення свого оточеня.
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08.01.2026 16:13 Відповісти
+7
Більше того, через побоювання повторної атаки дронів рашисти вимушені були майже весь парк стратегічних ракетоносців ТУ-95 передислокувати з авіабази "Оленья" у Мірманській області на аеродром "Бєлая" у Красноярському краї, а далтні бомбардувальники Ту-160 - на аеродром "Украінка" в Амурській області.
Це призвело до збільшення польотних відстаней у точки пусків ракет по території України від трьох до п'яти разів, з відповідним розходом палива та авіаресурсу.
Частота й масованість ракетних ударів після цього суттєво впала, через що противник зробив нахил на удари балістикою.
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08.01.2026 16:19 Відповісти
+4
Як вони можуть його відновити, якщо вони тих літаків більше не випускають? Це як ми в 90х., роззброїлись, ядерну та іншу зброю віддали за папірець та скляні буси, а тепер то що...
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08.01.2026 16:16 Відповісти

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