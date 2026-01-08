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РФ досі не може відновити потенціал стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина", - джерело
Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після успішної операції СБУ "Павутина".
Про це повідомили джерела із посиланням на інформацію західних спецслужб, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Після проведеної СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка операції росіяни досі не можуть відновити завдану шкоду стратегічній авіації.
"Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - каже співрозмовник
Спецоперація СБУ "Павутина"
- 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
- Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
- Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
- Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
- 3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
- Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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Це призвело до збільшення польотних відстаней у точки пусків ракет по території України від трьох до п'яти разів, з відповідним розходом палива та авіаресурсу.
Частота й масованість ракетних ударів після цього суттєво впала, через що противник зробив нахил на удари балістикою.