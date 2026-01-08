РФ до сих пор не может восстановить потенциал стратегической авиации после операции СБУ "Паутина", - источник
Россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после успешной операции СБУ "Паутина".
Об этом сообщили источники со ссылкой на информацию западных спецслужб, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
После проведенной СБУ под руководством генерала Василия Малюка операции россияне до сих пор не могут восстановить нанесенный ущерб стратегической авиации.
"Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", - говорит собеседник
Спецоперация СБУ "Паутина"
- 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
- Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
- Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
- Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Паутина".
- 3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 1 июня 2025 года, поражено 41 российский военный самолет.
- Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
так це ж Генерал Малюк ! нагороджений ЗЄлєю орденом Герой України і потім ним де звільнений
така ЗЄльоная потворна подяка
.
відверта тупа профанація!!!!!
вже давно написали та обговорили, що аж у роту посохло!!!
павутиння, була унікальна у всьому!
а, саме головне, що ці самолі не підлягають ремонту і їх ніхто ніколи більше не збере!!!!
які, у сраку, досі?
Це призвело до збільшення польотних відстаней у точки пусків ракет по території України від трьох до п'яти разів, з відповідним розходом палива та авіаресурсу.
Частота й масованість ракетних ударів після цього суттєво впала, через що противник зробив нахил на удари балістикою.