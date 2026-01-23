Міноборони запускає проєкт Mission Control, що об’єднає всі дронові операції в єдину цифрову систему, - Федоров

Індустрія дронів

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував запуск революційного проєкту Mission Control з метою оюʼєднання всіх дронових операцій у єдину цифрову систему.

Технологічна війна

"Сучасна війна - технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо.

Саме тому запускаємо Mission Control - систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Я вже підписав відповідний наказ", - зазначив міністр оборони.

Про що йдеться?

Так, Федоров наголосив, що це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему:

  • тип БпЛА,
  • точку запуску,
  • маршрут,
  • завдання.

"Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі — без ручних зведень і бюрократії", - розповів він.

За словами Федорова, наступний крок - запуск такої самої системи управління для артилерії.

"Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу. Це пришвидшить управлінські рішення — без ручного режиму й інтуїції", - додав він.

Від хаосу до керованої війни

Міністр оборони зауважив, що у Brave1 працює департамент математики війни, і вже масштабується цей досвід на систему оборони.

"Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових", - зазначив Федоров.

Якщо захист буде як в "Дії", то сушіть весла.
23.01.2026 11:40 Відповісти
"Завдяки ****** ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою " -це цитата. невже Федоров не замічає, що з лінгвістичної точки зору щось не так?
23.01.2026 16:04 Відповісти
Обʼєднають всі дронові операції в єдину систему щоб потім всі разом похоронити.
23.01.2026 11:43 Відповісти
дайте кіндер-міністру оловяних солдатиків , нехай пограється. тупе опудало.
23.01.2026 11:52 Відповісти
Нічого корисного з цієї Монополії не буде.
23.01.2026 11:58 Відповісти
...завдяки цій системі дружного вогню не буде!
Критиканам знов все не так і всі не такі.
23.01.2026 20:07 Відповісти
До чого тут Friendly fire??? Монополія в контролі на полі бою, тепер якийсь йух буде контролювати/"допомогати" військовому який раніше сам визначав цілі та приймав рішення.
23.01.2026 23:45 Відповісти
Никто не может защитить свои базы данных от взлома. Кто будет отвечать за провал? Да никто. Мы еще сопрем, то что успеем, а дальше можно и в тюрьму как Паша Лазоренко или в Австрию. Однако можно как и Березовский, закончить свою жизнь на веревке в ванной, или как Кравченко, сам себя застрелил и успел еще контрольный в голову.
23.01.2026 12:08 Відповісти
Пріхажанін москальської псевдо-церкви-фсб москаль Фьодоров - якого призначив на посаду міністра оборони України кошерний Зеленський - запускає цифрову об'єднану систему майже усієї інформації по Українським дронам у війні проти москальських окупантів (екіпаж бпла - тип бпла - точка запуску - маршрут - завдання - результат).
Тепер москалю Фьодорову буде набагато зручніше і значно в більших об'ємах супер-вигідно зливати Українську військову дронову інформацію москальським окупантам.

Зеленському і Фьодорову - москальське ***** присвоїть звання ''ґєрой рассіі''.
23.01.2026 12:12 Відповісти
Щось не тим зайнявся той Фйодоров.
23.01.2026 12:20 Відповісти
з серверами в кацапії? двушечка на маскву уже ушла?
23.01.2026 12:32 Відповісти
А где же серверам то быть во время правления московских клоунов.
23.01.2026 16:57 Відповісти
Чого не мобілізують боєздатних і тренованих? Якби ще воювали силовики, менти, що заброньовані на 90%, а в містах на всі 100, муніципальна охорона, міська варта, кілька років тому, взагалі, жили без них, ДСО, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, а не тачки їм зараз по 3.5 мільйони кожна (це скільки можна дронів накупити), молоді відставники, яких 178 тис. в віці 43-59, а в ЗСУ з них тільки кожен 40-й, охоронці, що стоять під кожним деревом чи охороняють дупи крадіїв, не кажучи вже про чинуш, їхніх дітей, кварталівців з дізелями чи навіть зеленбудівців, от треба цей натовп мужиків, що тупцює на клумбах чи залишає рогатки замість дерев як сарана? Натомість, хапають хворих людей: https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/ Так можливо виграти війну? Офіцерів після кафедр мільйони більшість з диванів кажуть, що можуть бути тільки великими командирами чи не та ВОС, а перевчитись корона не дозволить, в окоп чи штурмовики ні-ні (якби під час ліквідації Чорнобиля так сказали, що, нехай салаги лопатами пісок гребуть, а ми командувати, то сиділи б, а зараз можна), тільки хворі люди, про яких Аліна Михайлова писала, нехай в штурмовики ідуть, ото навчена і підготовлена потужна потужність. Ще купа повтікали закордон і закликають звідти битись до останньої краплі крові. Чужими руками. І влада навіть не позбавляє їз звань або раyніх пенсій, якщо такі отримують, бо у самих родичі такі.
23.01.2026 13:38 Відповісти
Так можливо виграти війну?
А ви що,по діям влади досі не зрозуміли,що вигравати війну в плани не входило?
23.01.2026 13:50 Відповісти
А ворог не влізе в цю систему?
23.01.2026 13:39 Відповісти
Так для ворога її схоже і роблять.
23.01.2026 13:46 Відповісти
ЗСУ віжило благодаря разконцетрации, у тут все в один реестр... зачем???
23.01.2026 13:52 Відповісти
- точку запуску - ндааа......
23.01.2026 13:54 Відповісти
Чувак, який важає кібербезпеку фігнею, хоче знати точки роботи екіпажей, чудова спроба.
23.01.2026 14:37 Відповісти
Я уже этого зелёного ****..жа наслушался по самие помидоры. Что там слышно с 3000 дальнобойных рокет ? Чучело их ещёи в ПРОШЛОМ году обещало.
23.01.2026 15:34 Відповісти
23.01.2026 16:45 Відповісти
Для чого та система.Він сам то може зрозуміти? Цеж маячня.Цікаво,шо саме покращиться після цього?Не військо для забезпечення роботи системи,а навпаки.Надивився Голлівуду з електронеими картами во всю стіну.Но по-перше,це не зовсім правда.А по друге,шоб таке працювало,треба мати на орбітах декілька тисяч супутників від метео до різноманітних спостерігачів,декілька суперкомп'ютерів,повітряну групіровку дронов-розвідників на висотах 10-20 км.Та пентагоновський бюджет.Причому,космос - це економ варіант,бо по землі це взагалі неможливо дорого.
23.01.2026 20:48 Відповісти
Всю інформацію про Безпілотні війська в одну базу? Це може бути успішніше за Курську операцію. Для путіна, звичайно
23.01.2026 22:46 Відповісти
"...Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах ...."
Обов'язково не забути вказати псевдо , номери мобільного і стаціонарного телефонів , домашню адресу , дівоче прізвище дружини і кличку собаки.
ГРУ ГШ РФ подякує.
23.01.2026 22:50 Відповісти
 
 