Міноборони запускає проєкт Mission Control, що об’єднає всі дронові операції в єдину цифрову систему, - Федоров
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров анонсував запуск революційного проєкту Mission Control з метою оюʼєднання всіх дронових операцій у єдину цифрову систему.
Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Технологічна війна
"Сучасна війна - технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо.
Саме тому запускаємо Mission Control - систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Я вже підписав відповідний наказ", - зазначив міністр оборони.
Про що йдеться?
Так, Федоров наголосив, що це революційний проєкт, де кожен екіпаж вносить у систему:
- тип БпЛА,
- точку запуску,
- маршрут,
- завдання.
"Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі — без ручних зведень і бюрократії", - розповів він.
За словами Федорова, наступний крок - запуск такої самої системи управління для артилерії.
"Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу. Це пришвидшить управлінські рішення — без ручного режиму й інтуїції", - додав він.
Від хаосу до керованої війни
Міністр оборони зауважив, що у Brave1 працює департамент математики війни, і вже масштабується цей досвід на систему оборони.
"Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових", - зазначив Федоров.
