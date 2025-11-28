Понад 200 тис. користувачів вже зареєструвалися в системі DELTA
Українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними, про що свідчить показник у понад 200 тис. зареєстрованих користувачів у системі DELTA.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Ефективність роботи системи DELTA
Як зазначається, система постійно вдосконалюється, щоб максимально полегшити роботу українських захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей.
Лише за останні три місяці в системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%. При цьому кількість дублікатів автоматично виявлених цілей, навпаки, знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони.
Нововведення в DELTA
Серед нововведень системи такі можливості:
- оцінювати ефективність підрозділів,
- виявляти надмірні втрати серед особового складу,
- мотивувати підрозділи,
- збирати аналітику роботи тактичних радарів.
Що таке система DELTA
DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.
Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ураїнська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.
- Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони.
- За два місяці з впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25% з них - це особовий склад противника.
- Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.
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