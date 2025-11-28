Понад 200 тис. користувачів вже зареєструвалися в системі DELTA

Українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними, про що свідчить показник у понад 200 тис. зареєстрованих користувачів у системі DELTA.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ефективність роботи системи DELTA

Як зазначається, система постійно вдосконалюється, щоб максимально полегшити роботу українських захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей.

Лише за останні три місяці в системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%. При цьому кількість дублікатів автоматично виявлених цілей, навпаки, знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони запустило курс із бойової системи DELTA у застосунку Армія+

Нововведення в DELTA

Серед нововведень системи такі можливості:

оцінювати ефективність підрозділів,

виявляти надмірні втрати серед особового складу,

мотивувати підрозділи,

збирати аналітику роботи тактичних радарів.

Також читайте: Ворожа техніка виявляється за 2 секунди: Міноборони представило DELTA й Avengers на конференції в Лондоні

Що таке система DELTA

DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

Що передувало?