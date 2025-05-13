Ворожа техніка виявляється за 2 секунди: Міноборони представило DELTA й Avengers на конференції в Лондоні
Міністерство оборони презентувало свої інноваційні розробки та досягнення в цифровізації війська під час London Defence Conference.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, представники оборонного відомства розповіли про роботу бойової системи DELTA та ефективність штучного інтелекту на прикладі ШІ-платформи Avengers. Платформа виявляє 70% ворожої техніки на відеострімах, а на те, щоб знайти одну одиницю техніки, в Avengers йде всього 2.2 секунди.
Конференція London Defence Conference
London Defence Conference є найбільшою конференцією з безпеки у Великій Британії, яку щороку відкриває Прем’єр-міністр Сполученого Королівства.
Вона заснована у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб підвищувати значущість та видимість оборони й безпеки в умовах глобальних загроз.
Під час нинішньої конференції українська делегація також взяла участь у кількох панельних дискусіях, які стосувалися глобальної безпеки Європи.
Бойова система DELTA
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко під час виступу підкреслила, що майбутній мир базуватиметься на технологічних рішеннях, і Україні в цьому контексті є що запропонувати світові.
"Технологічна перевага на полі бою — один із головних чинників сучасної війни. Україна вже довела, що дрони змінюють правила гри навіть з противником, який переважає в живій силі та техніці", – зазначила заступниця міністра України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
При цьому вона зауважила, що справа не лише в дронах чи інших безпілотних апаратах, а в екосистемі, яка стоїть за ними.
"Ми створили систему, де дрони в повітрі, на землі й на морі працюють разом, завдаючи точних ударів у реальному часі. Бойова система DELTA дає нашим воїнам ситуаційну обізнаність і можливість координувати дії за лічені хвилини. Так ми воюємо розумніше", – сказала Катерина Черногоренко.
Учасники конференції відзначили сучасний і комплексний підхід Міністерства оборони до викликів війни.
Також вони підкреслили, що досвід Сил оборони у сфері цифровізації може принести багато користі іноземним країнам. Зокрема, вже є кілька держав, що виявили інтерес до бойової системи DELTA.
цифровізація і ТЦКзація трішки різні речі
