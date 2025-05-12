Наземний робот "Спайдер" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано й допущено до експлуатації в підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Спайдер".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що НРК "Спайдер" розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду наших захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань. Зокрема – логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. З огляду на побажання військових розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього НРК.

Так, "Спайдер" має компактні розміри – у кузові військового пікапа поміщається 2 роботи. Наземна роботизована платформа важить трохи більш ніж 50 кг. При цьому може везти до центнера корисного вантажу. Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК у бойових умовах.

Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. "Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатися з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху.

