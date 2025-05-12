УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виробництво української техніки
1 944 3

Наземний робот "Спайдер" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано й допущено до експлуатації в підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Спайдер".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Наземний робот "Спайдер"

Зазначається, що НРК "Спайдер" розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду наших захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань. Зокрема – логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. З огляду на побажання військових розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього НРК.

Також дивіться: Очищає 2 га за день: сертифіковано перший важкий український дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". ФОТО

Так, "Спайдер" має компактні розміри – у кузові військового пікапа поміщається 2 роботи. Наземна роботизована платформа важить трохи більш ніж 50 кг. При цьому може везти до центнера корисного вантажу. Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК у бойових умовах.

Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. "Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатися з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НРК "Віслюк" українського виробництва допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7633) техніка (1889)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені здається, чи це вже хз який абсолютно ідентичний попереднім аналогрвнет МОУ під різними назвами?
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
В тому умєровському МОУ весь час якісь возики (під назвою - роботи) пропонують і роблять. Замість мін, снарядів, ракет, іншої зброї тощо. Прокацапський саботаж, імітація роботи і в цьому напрямку продовжується. І ще й пишуть,, яка в цих возиках у ЗСУ велика потреба. Жах! Майте якусь совість - ви ж ніби українці! Війна йде повним ходом - чи ви не знаєте!
показати весь коментар
12.05.2025 13:50 Відповісти
Нічого вони, не роблять, і не випускають....
Це все роблять ентузіасти, і волонтери.....
показати весь коментар
12.05.2025 14:13 Відповісти
 
 