Наземный робот "Спайдер" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Спайдер".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Наземный робот "Спайдер"

Отмечается, что НРК "Спайдер" разработан командой украинских инженеров с учетом практического боевого опыта наших защитников. Комплекс имеет модификации для выполнения различных задач. В частности - логистического обеспечения, выполнения определенных инженерных задач. Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого НРК.

Также смотрите: Очищает 2 га за день: сертифицирован первый тяжелый украинский дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". ФОТО

Так, "Спайдер" имеет компактные размеры - в кузове военного пикапа помещается 2 робота. Наземная роботизированная платформа весит чуть больше 50 кг. При этом может везти до центнера полезного груза. Роботы имеют четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость НРК в боевых условиях.

Особенностью роботизированных платформ является их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве. "Спайдеры" динамично преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НРК "Вислюк" украинского производства допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

