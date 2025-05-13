Вражеская техника обнаруживается за 2 секунды: Минобороны представило DELTA и Avengers на конференции в Лондоне
Министерство обороны представило свои инновационные разработки и достижения в цифровизации войска во время London Defence Conference.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В частности, представители оборонного ведомства рассказали о работе боевой системы DELTA и эффективности искусственного интеллекта на примере ИИ-платформы Avengers. Платформа обнаруживает 70% вражеской техники на видеостримах, а на то, чтобы найти одну единицу техники, у Avengers уходит всего 2.2 секунды.
Конференция London Defence Conference
London Defence Conference является крупнейшей конференцией по безопасности в Великобритании, которую ежегодно открывает Премьер-министр Соединенного Королевства.
Она основана в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы повышать значимость и видимость обороны и безопасности в условиях глобальных угроз.
Во время нынешней конференции украинская делегация также приняла участие в нескольких панельных дискуссиях, которые касались глобальной безопасности Европы.
Боевая система DELTA
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время выступления подчеркнула, что будущий мир будет базироваться на технологических решениях, и Украине в этом контексте есть что предложить миру.
"Технологическое преимущество на поле боя - один из главных факторов современной войны. Украина уже доказала, что дроны меняют правила игры даже с противником, который преобладает в живой силе и технике", - отметила заместитель министра Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
При этом она отметила, что дело не только в дронах или других беспилотных аппаратах, а в экосистеме, которая стоит за ними.
"Мы создали систему, где дроны в воздухе, на земле и на море работают вместе, нанося точные удары в реальном времени. Боевая система DELTA дает нашим воинам ситуационную осведомленность и возможность координировать действия за считанные минуты. Так мы воюем умнее", - сказала Екатерина Черногоренко.
Участники конференции отметили современный и комплексный подход Министерства обороны к вызовам войны.
Также они подчеркнули, что опыт Сил обороны в сфере цифровизации может принести много пользы иностранным странам. В частности, уже есть несколько государств, проявивших интерес к боевой системе DELTA.
цифровізація і ТЦКзація трішки різні речі
