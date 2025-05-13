РУС
Вражеская техника обнаруживается за 2 секунды: Минобороны представило DELTA и Avengers на конференции в Лондоне

Минобороны представило свои разработки в Лондоне

Министерство обороны представило свои инновационные разработки и достижения в цифровизации войска во время London Defence Conference.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В частности, представители оборонного ведомства рассказали о работе боевой системы DELTA и эффективности искусственного интеллекта на примере ИИ-платформы Avengers. Платформа обнаруживает 70% вражеской техники на видеостримах, а на то, чтобы найти одну единицу техники, у Avengers уходит всего 2.2 секунды.

Конференция London Defence Conference

London Defence Conference является крупнейшей конференцией по безопасности в Великобритании, которую ежегодно открывает Премьер-министр Соединенного Королевства.

Она основана в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы повышать значимость и видимость обороны и безопасности в условиях глобальных угроз.

Во время нынешней конференции украинская делегация также приняла участие в нескольких панельных дискуссиях, которые касались глобальной безопасности Европы.

Боевая система DELTA

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время выступления подчеркнула, что будущий мир будет базироваться на технологических решениях, и Украине в этом контексте есть что предложить миру.

"Технологическое преимущество на поле боя - один из главных факторов современной войны. Украина уже доказала, что дроны меняют правила игры даже с противником, который преобладает в живой силе и технике", - отметила заместитель министра Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

При этом она отметила, что дело не только в дронах или других беспилотных аппаратах, а в экосистеме, которая стоит за ними.

"Мы создали систему, где дроны в воздухе, на земле и на море работают вместе, нанося точные удары в реальном времени. Боевая система DELTA дает нашим воинам ситуационную осведомленность и возможность координировать действия за считанные минуты. Так мы воюем умнее", - сказала Екатерина Черногоренко.

Участники конференции отметили современный и комплексный подход Министерства обороны к вызовам войны.

Также они подчеркнули, что опыт Сил обороны в сфере цифровизации может принести много пользы иностранным странам. В частности, уже есть несколько государств, проявивших интерес к боевой системе DELTA.

Минобороны (9546) искусственный интеллект (43)
Топ комментарии
+5
Все це повинно бути на фронтi а не на виставках та конференцiях...
13.05.2025 18:56 Ответить
+2
алєнь, водкі нєт !

.
13.05.2025 20:17 Ответить
+1
реклама двигун торговлі
13.05.2025 19:15 Ответить
Відразу ТУ здавайте мокшам..
13.05.2025 18:54 Ответить
Все це повинно бути на фронтi а не на виставках та конференцiях...
13.05.2025 18:56 Ответить
реклама двигун торговлі
13.05.2025 19:15 Ответить
Подібні системи управління артилерії наприклад впроваджувалися ще з 14 року.Я в 15 працював з Кропива і Гіс-Арта.Дельта більш ******* система обізнаності на полі бою.Все це використовується на війні.
13.05.2025 20:10 Ответить
Инвестиции будут?
13.05.2025 19:27 Ответить
Яка цифровізація, вони одяг і захист вчасно поставити не можуть, не кажучи вже про міни, а тут уявіть генерала за компом, та воно навіть не знає як він вмикається... Це як комісар жильбер у фільмі "Таксі"...
13.05.2025 20:12 Ответить
алєнь, водкі нєт !

.
13.05.2025 20:17 Ответить
Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТ Джерело: https://censor.net/ua/p3551974
13.05.2025 20:37 Ответить
коли кричати "Гвалт!" ?

цифровізація і ТЦКзація трішки різні речі

.
14.05.2025 02:55 Ответить
Добре. Зради нема.
14.05.2025 03:16 Ответить
 
 