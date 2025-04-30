Украинские зарядные станции Titanium допущены к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицированы и допущены к эксплуатации в Вооруженных силах Украины зарядные станции Titanium отечественного производства. Они предназначены для быстрой и безопасной зарядки широкого спектра военной электроники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Так, портативные зарядные станции Titanium - это военные павербанки, изготовленные специально для использования в агрессивных полевых условиях. Их прочный противоударный корпус и транспортировочный кейс гарантируют защиту элементов питания от физических повреждений во время быстрой езды по бездорожью, при чрезмерной влажности и значительных колебаниях температур. Системы защиты защищают станции от возможной перегрузки, короткого замыкания, возгорания, взрыва и плавления во время эксплуатации.

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Отмечается, что литий-железо-фосфатные батареи станций Titanium гарантируют длительный период использования станции без потери емкости - до 4 000 циклов. Модели 1 500, 2 500 и 5 500 имеют емкость 1.5, 2.5 и 5.5 кВт соответственно. Станции имеют различные порты зарядки, оснащены скоростными инверторами мощностью 3 кВт, продуцирующими правильную синусоиду тока. Также имеют возможность присоединения дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости.

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Станции Titanium заряжают аккумуляторы для средств связи, БПАКов, БпЛА, НРК, автомобильной техники, служат источником питания для другой электротехники, которая работает от сети 220 В. Станция весит от 21 до 60 кг, благодаря чему ее транспортирует один пехотинец или наземный роботизированный комплекс.