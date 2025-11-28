РУС
Более 200 тыс. пользователей уже зарегистрировались в системе DELTA

Система DELTA

Украинская армия значительно ускорила переход на современные инструменты работы с данными, о чем свидетельствует показатель в более чем 200 тыс. зарегистрированных пользователей в системе DELTA.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Эффективность работы системы DELTA

Как отмечается, система постоянно совершенствуется, чтобы максимально облегчить работу украинских защитников и защитниц, а главное – сократить время между обнаружением и поражением целей.

Только за последние три месяца в системе DELTA скорость поступления к пользователю данных о вражеских объектах выросла на 45%. При этом количество дубликатов автоматически обнаруженных целей, наоборот, снизилось на 30%, что также является очень важным показателем для эффективной работы Сил обороны.

Нововведения в DELTA

Среди нововведений системы такие возможности: 

  • оценивать эффективность подразделений,
  • выявлять чрезмерные потери среди личного состава,
  • мотивировать подразделения,
  • собирать аналитику работы тактических радаров.

Что такое система DELTA

DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

Ежемесячно в систему добавляется более 600 тыс. объектов о местонахождении врага, при этом военными просматривается более 4 млн вражеских объектов.

Что предшествовало?

