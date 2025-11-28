Более 200 тыс. пользователей уже зарегистрировались в системе DELTA
Украинская армия значительно ускорила переход на современные инструменты работы с данными, о чем свидетельствует показатель в более чем 200 тыс. зарегистрированных пользователей в системе DELTA.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Эффективность работы системы DELTA
Как отмечается, система постоянно совершенствуется, чтобы максимально облегчить работу украинских защитников и защитниц, а главное – сократить время между обнаружением и поражением целей.
Только за последние три месяца в системе DELTA скорость поступления к пользователю данных о вражеских объектах выросла на 45%. При этом количество дубликатов автоматически обнаруженных целей, наоборот, снизилось на 30%, что также является очень важным показателем для эффективной работы Сил обороны.
Нововведения в DELTA
Среди нововведений системы такие возможности:
- оценивать эффективность подразделений,
- выявлять чрезмерные потери среди личного состава,
- мотивировать подразделения,
- собирать аналитику работы тактических радаров.
Что такое система DELTA
DELTA - это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.
Ежемесячно в систему добавляется более 600 тыс. объектов о местонахождении врага, при этом военными просматривается более 4 млн вражеских объектов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.
- Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении системы DELTA на всех уровнях Сил обороны.
- За два месяца с внедрения системы DELTA на всех уровнях ВСУ верифицировано более 130 тысяч уничтоженных и поврежденных вражеских целей, 25% из них - это личный состав противника.
- Украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.
