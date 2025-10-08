Два месяца использования DELTA на всех уровнях ВСУ: более 130 тыс. уничтоженных и поврежденных вражеских целей
За два месяца по внедрению системы DELTA на всех уровнях ВСУ верифицировано более 130 тысяч уничтоженных и поврежденных вражеских целей, 25% из них - это личный состав противника.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, приказ о внедрении DELTA дал Вооруженным силам юридическую основу для ее широкого применения.
За это время автоматическая отчетность и аналитика в системе DELTA расширилась:
- на разведку - военные могут отчитываться об обнаруженных целях на расстоянии более 20 км от линии боевого соприкосновения. Внедрены дополнительные стимулы для разведчиков.
- на логистические миссии с помощью наземных роботизированных комплексов.
DELTA все больше движется к концепции войны, ориентированной на данные, где аналитика и информация с поля боя становятся дополнительным, но незаменимым инструментом для принятия критических решений.
Уже реализована серия обновлений для технологии автообнаружения вражеской техники искусственным интеллектом. Благодаря этому механизму точность обнаружения техники составляет 70% уникальных единиц, а среднее время обнаружения - 2,2 секунды. Параллельно продолжается работа над запуском функциональности ночного обнаружения.
"Сегодня DELTA, помогая военным действовать быстрее, точнее и более согласованно, стала настоящим цифровым оружием. Это пример украинских инноваций, которые меняют поле боя и задают новые стандарты для партнеров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.
