Два місяці використання DELTA на всіх рівнях ЗСУ: понад 130 тис. знищених та пошкоджених ворожих цілей

За два місяці з впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25% з них - це особовий склад противника.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль

Як зазначається, наказ про впровадження DELTA дав Збройним силам юридичне підґрунтя для її широкого застосування.



За цей час автоматичне звітування та аналітика в системі DELTA розширилася:

на розвідку - військові можуть звітувати про виявлені цілі на відстані більше 20 км від лінії бойового зіткнення. Впроваджені додаткові стимули для розвідників.

на логістичні місії за допомогою наземних роботизованих комплексів.

DELTA все більше рухається до концепції війни, орієнтованої на дані, де аналітика та інформація з поля бою стають додатковим, але незамінним інструментом для ухвалення критичних рішень.

Вже реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом. Завдяки цьому механізму точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення - 2,2 секунди. Паралельно триває робота над запуском функціональності нічного виявлення.



"Сьогодні DELTA, допомагаючи військовим діяти швидше, точніше і більш узгоджено, стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою й задають нові стандарти для партнерів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.